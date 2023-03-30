Собчак высмеяла Асмус и Седокову за видео с трясущейся грудью

Кристина Асмус и Анна Седокова похвастались в видеороликах своими бюстами. Фото: кадры видео.

Знаменитые красотки стараются любыми способами привлечь внимание подписчиков в соцсетях. И главный из них – похвастаться своими обнаженными прелестями. Сразу две звезды – актриса Кристина Асмус и певица Анна Седокова опубликовали на своих страницах видеоролики, демонстрирующие глубокие декольте.

Кристина сняла видео во время отдыха за городом. Камера запечатлела, как разгоряченная Асмус выскакивает из парилки в одном купальнике. Бюст артистки призывно колышется, Кристина с воплями добегает до открытого бассейна и с разбегу плюхается в прохладную воду.

- Поддай-ка лайков, дружище, - требует актриса в подписи к посту.

Кристина сняла ролик в бане. Фото: кадр видео.

В отличие от простых житейских радостей Асмус Анна Седокова решила поговорить с подписчиками о высоком. Правда, фоновой картинкой для этого послужил все тот же бюст, трясущийся в тесном спортивном топе. Седокова сняла себя на мобильный телефон во время пробежки. По словам Анны, она всегда прибегает к этому проверенному средству во дни сомнений и тягостных раздумий.

- Каждый раз, когда мне нужно серьезно с собой поговорить или принять важное решение, я делаю так, - сообщила Седокова.

В своем Telegram-канале Ксения Собчак решила подшутить над звездными коллегами. Телеведущая отметила, что оба видеоролика очень похожи, и предложила подписчикам устроить баттл звездных бюстов.

«Запрещенная сеть мне сегодня предлагает удивительно неразнообразный контент. Ну что, давайте голосование, что ли», - написала Собчак.

Анна Седокова запечатлела себя во время пробежки. Фото: кадр видео.

В комментариях подписчики телеведущей принялись живо обсуждать достоинства Анны и Кристины. Многих удивило то, как изменилась Асмус. По мнению пользователей Сети, актриса за последнее время заметно поправилась.

«Седокова секси. Асмус какая-то квадратная», «А что с Асмус случилось? Я ее в спектакле не узнала. Всегда такой худышкой была», «А Асмус не такая уж и худая», «Надо фильм «Текст» пересмотреть. По-моему, она и вес набрала, и грудь сделала», - написали подписчики в комментариях к посту Ксении.

Многие отметили, что силиконовый бюст экс-«ВИА Гры» в этой ситуации выглядит более выигрышно: «Ну конечно Седокова», «А что, импланты не отвисают? Заниматься бегом, не зафиксировав грудь…», «Анна и ее дыньки заняты делом , поэтому выбираю ее. Физра полезна, пусть несёт ее массы».

Подписчики отметили, что актриса слегка поправилась. Фото: кадр видео.

В итоге со значительным перевесом победила Кристина Асмус. Подписчики решили, что актриса в ролике выглядит естественной и веселой. И даже то, что она немножко поправилась, совсем ее не портит.

«Асмус на позитиве. Прикольная», «Асмус в бане - забавно и мило», «Кристинка лучше. Поправилась, и ей так лучше, на мой взгляд», - заключили пользователи Сети.

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