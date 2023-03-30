Уставшая от одиночества Бузова заявила, что хочет вернуться к своему бывшему

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова уже два года не может найти своего счастья. Певица рассталась с рэпером Давидом Манукяном (Давой), и с тех пор остается одна. 37-летняя артистка не раз говорила, что отчаянно хочет замуж. Вот только претендента на ее руку и сердце никак не находится. В этой ситуации уставшая от одиночества звезда «Дома-2» не исключила, что может вернуться к своему бывшему.

Певицу очень вдохновил опыт Дженнифер Лопес. Спустя 20 лет американская звезда возобновила свой роман с Беном Аффлеком и в итоге вышла за него замуж.

«Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку - в безумно красивый роман - и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!» - заявила артистка в интервью «Телепрограмме».

Кого именно из своих бывших мужчин она имеет в виду, Ольга не уточнила. Бузова начала сниматься в реалити-шоу «Дом-2», когда ей было 18 лет. Тогда блондинка закрутила роман с участником телестройки Романом Третьяковым, но они вскоре расстались.

В 2012 году (ей тогда было 26 лет) Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Пара прожила вместе всего четыре года, и вот уже шесть лет в Сети обсуждают этот скандальный брак. Бузова обвинила мужа в жадности и в том, что после разрыва он выгнал ее из дома без копейки денег.

С Давидом Манукяном Ольга тоже рассталась не по-дружески. Отец певицы рассказывал, что Дава просил руки его дочери. Родители телеведущей очень обрадовались: они решили, что Ольга наконец-то выйдет замуж и будет счастлива. Рэпер приглашал ведущую на романтические свидания, задаривал ее дорогими подарками и радовал сюрпризами. Но, став более популярным, Манукян начал отдаляться от Бузовой.

Поклонники предположили, что Дава использует звезду «Дома-2» в корыстных целях, и, похоже, не ошиблись. К тому же Ольга обвинила бойфренда в рукоприкладстве, так что их разрыв был неизбежен.

Певица не слишком красиво рассталась с Давидом Манукяном. Фото: соцсети.

Об еще одном своем давнем возлюбленном Ольга периодически упоминает в соцсетях. И именно про него она чаще всего говорит, что, возможно, в одну и ту же реку можно войти дважды. Экс-бойфренда звезды зовут Тимофей Майоров.

«Мой идеальный бывший Тимофей. А кто-то врал, что я не умею красиво расставаться. Когда ты плохой человек, так с тобой и расстаются. 15 лет уже дружим, и мама Надя до сих пор говорит, что я - лучшая девушка, которая была у Тимы», - написала как-то Бузова в соцсетях.