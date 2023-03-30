«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о защите граждан от кредитных мошенников

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

На днях депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона, цель которого – защитить людей от кредитного мошенничества. Депутаты предложили обязать банки и микрофинансовые организации автоматически уведомлять граждан о взятом кредите или микрозайме. То есть как только злоумышленник оформит займ на чужое имя, жертва тут же узнает об этом и сможет незамедлительно принять меры. Уведомления предлагается отправлять заемщикам через личный кабинет портала госуслуг.

Актуальность проблемы сомнений не вызывает – по статистике лишь 15% жителей России никогда не брали кредиты и не имеют кредитной истории. Все остальные находятся в постоянной зоне риска.

По словам лидера Новых людей Алексея Нечаева, около 7 млн граждан находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые на них мошенниками. «Сейчас банки обязаны уведомлять о взятом кредите только для галочки – по номеру телефона, который оставил сам заемщик. Кредитное мошенничество в таких условиях расцветает пышным цветом. Мошенники оставляют левые номера, а люди узнают о просроченных кредитах, только когда коллекторы приходят уже выбивать дверь. Мы предложили обязать кредитные организации сразу отправлять людям уведомление о взятом на них кредите через Госуслуги», – поясняет он редакции «КП».

На сегодняшний день ситуация такова, что кредиты с легкостью могут быть выданы злоумышленнику на имя физического лица без согласия реального заемщика: по данным из украденного паспорта или слитой базы данных. Например, онлайн-займы оформляются без личного участия заёмщика. Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона и электронную почту.

В таких случаях человек, на имя которого выдан кредит, не может узнать об этом не только в момент займа, но и несколько месяцев спустя. Даже не догадываясь о произошедшем. Проблема всплывает, когда накапливается заметная задолженность: человеку звонят из банка или приходят домой за взысканием долга.

В партии уверены: «Надо решать эту проблему прямо сейчас. Сделать это оперативно, чтобы защитить людей. Все предложения по доработке законопроекта и поправки, мы обязательно обсудим в рамках второго чтения», – говорит Нечаев.

Инициатива уже вызвала большую дискуссию в экспертных кругах. Есть мнения, что надо сделать подтверждение через Госуслуги обязательным условием заключение договора на займ. Так как не все граждане зарегистрированы на портале. Однако, Новые люди с таким ограничением не согласны. «Госуслуги сейчас установлены далеко не у всех. И лишать людей возможности взять кредит неправильно», – поясняет Алексей Нечаев.

В партии «Новые люди» уверены, что новые закон позволит не только обеспечить защиту прав граждан, но и поможет кредитным и микрофинансовым организациям эффективнее бороться с мошенничеством и предотвращать выдачу займов кредитным аферистам.

«Для мошенников станет бессмысленным брать кредиты на людей, которые сразу же узнают об этом и обратятся в полицию. А банкам и микрофинансовым организациям станет проще бороться с мошенниками», - уточняется в посте официального телеграмм-канала партии.