Мусульмане Дагестана отправили в ДНР гуманитарную помощь

В социальные учреждения Донецка и Мариуполя росгвардейцы доставили продукты питания с длительным сроком хранения, детское питание, одежду, обувь, средства личной гигиены, постельные принадлежности и медикаменты.

Груз до места назначения с ними сопровождали представители дагестанской общественно-религиозной организации «Бабуль Абваб», которые и собрали гуманитарную помощь жителям Донецкой Народной Республики. Они пообщались с мирными гражданами освобожденных от националистов территорий.

В ведомстве отметили, что ранее представители религиозной организации во главе с ее руководителем Арифом Саидовым и под охраной Росгвардии обеспечили гуманитарной помощью социальные учреждения Луганской Народной Республики. Они посещали детские дома в Луганске, Алчевске, Антраците, Красном Луче и Лисичанске.

В ходе предыдущего визита в Луганске делегация с Северного Кавказа встретилась с настоятелем православного храма Александром и муфтием Луганской области Мухаммад-Исмаилом.

«В сложное время, когда православие на Украине переживает раскол, мусульманские общины налаживают диалог с мирным населением, возвращают в их сердца веру в лучшее», - отметили в общественной организации.

Представители двух религий также высказали общее мнение, что специальная военная операция «показала единство мусульман и христиан в борьбе с нацистской идеологией».

Кстати, ярким примером уничтожения исламских и христианских святынь стала Сирия. Именно там, можно было увидеть мечеть и храм на одном фундаменте. И именно там, где веками мирно жили представители этих двух конфессий американцы и стали активно спонсировать терроризм.

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