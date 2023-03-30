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Политика30 марта 2023 11:44

Минобороны России уничтожило оперативно-тактическую ракету «Гром-2» ВСУ

Киевский режим показал, что может бить ракетами массой 4,3 тонны с кассетной боеголовкой в 480 килограмм на 300 километров
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге об очередных массовых потерях ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 130, на Донецком более 340, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 25, на Херсонском до 25.

В этих боях киевский режим потерял более 520 солдат, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и пикапов.

За сутки силами армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией в Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», в Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны, в Зализничное сожжено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны, нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил, что средствами противовоздушной обороны в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

Отметим, что о наличии у Украины комплекса (попытки скопировать российский «Искандер» для экспорта велись на Украине с 2016 года на КБ «Южное» в Днепропетровске) для пуска оперативно-тактических ракет «Гром-2» знали, но ВСУ их использовало крайне редко. Такая установка у ВСУ, что может бить ракетами массой 4,3 тонны с кассетной боеголовкой в 480 килограмм на 300 километров фиксировалась спутниками в Одесской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

227 - вертолетов.

3622 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8472 - танка и других боевых бронированных машин.

1076 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4462 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9199 - единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ