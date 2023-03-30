Минобороны России уничтожило оперативно-тактическую ракету «Гром-2» ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге об очередных массовых потерях ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 130, на Донецком более 340, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 25, на Херсонском до 25.

В этих боях киевский режим потерял более 520 солдат, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и пикапов.

За сутки силами армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией в Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», в Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны, в Зализничное сожжено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны, нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил, что средствами противовоздушной обороны в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

Отметим, что о наличии у Украины комплекса (попытки скопировать российский «Искандер» для экспорта велись на Украине с 2016 года на КБ «Южное» в Днепропетровске) для пуска оперативно-тактических ракет «Гром-2» знали, но ВСУ их использовало крайне редко. Такая установка у ВСУ, что может бить ракетами массой 4,3 тонны с кассетной боеголовкой в 480 килограмм на 300 километров фиксировалась спутниками в Одесской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

227 - вертолетов.

3622 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8472 - танка и других боевых бронированных машин.

1076 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4462 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9199 - единиц специальной военной автомобильной техники.