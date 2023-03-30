На Украине будут клеймить всех, кто отказался умирать за режим Зеленского

В Условиях, когда сотни тысяч военнообязанных спокойно ошиваются в европейских странах, пытаться воздействовать на совесть тех, кто не смог выехать, но не хочет отдавать свою жизнь за Зеленского – дело совершенно пустое Фото: REUTERS

В Киеве уже не знают, какими способами обеспечить ВСУ "пушечным мясом". Отловы и загоны военнообязанных отрядами и патрулями военкоматчиков вместе с полицией, рейды по рынкам и ночным клубам, разного рода ухищрения вроде зазывания на рандеву с девицами с низкой социальной ответственностью, облав на кладбищах во время похорон и т.д. не дают нужного процента мобилизованных. И все это под сурдинку разговоров, что никакого усиления мобилизации или дополнительного набора нет и не будет. Не помогло даже обещание депутата Верховной рады и представителя президента Зеленского в Конституционном суде Украины Федора Вениславского перейти с офлайн-вручения повесток под роспись на онлайн-доставку повесток через мессенджеры и социальные сети. Вениславский, кстати, после того, как сведения о виртуальных повестках просочились в СМИ и ТГ-каналы, попытался опровергнуть эту информацию, но сделал это так, что все на Украине поняли – присылать повестки в телефон будут.

Но Федор Владимирович – человек инициативный и деятельный. Если он берется за какое-то дело, то не бросит его до тех пор, пока не добьется своего, или пока кто-нибудь не сдохнет – ишак или падишах.

Как пишут сегодня информированные украинские ТГ-каналы, новой инициативой Вениславского стало создание "открытого реестра уклонистов" (ухилянтiв – на мове) - эдакого "Миротворца" на "минималках". И над законопроектом о таком реестре он сейчас трудится, не покладая рук и не распрямляя спины.

Предполагается, что "если военнообязанный был информирован о необходимости явиться в военкомат, но не пришел, например, два раза подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные – имя, фамилию, другие идентификационные признаки".

- Если человек был надлежащим образом проинформирован, например, через тот же мессенджер и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, это означает, что он осознанно не выполняет свой конституционный долг, — прокомментировал Вениславский свою инициативу.

Реестр этот будет открыт для всех, и будет служить такой "Доской позора", чтобы оказать на уклонистов общественное давление. А вот удаляться сведения из этого аналога "Миротворца" военкоматы, то есть эти территориальные центры комплектования, будут лишь после того, как уклонисты выполнят свои обязанности и явятся, чтобы быть мобилизованными.

Право слово, вся эта затея выглядит более, чем просто сомнительная. В Условиях, когда сотни тысяч военнообязанных спокойно ошиваются в европейских странах, пытаться воздействовать на совесть тех, кто не смог выехать, но не хочет отдавать свою жизнь за Зеленского – дело совершенно пустое. Тем более, что никаких дополнительных санкций для фигурантов этого реестра не предусмотрено.

Кстати, а попадут ли туда дети секретаря СНБО Данилова, других высокопоставленных чиновников и министров Зеленского, которые прожигают жизнь на европейских и американских курортах?

P.S. А пока Вениславский пишет новый законопроект, в Одессе открыли Макдональдс. И – естественно – мгновенно выстроившиеся очереди жаждущих бургеров тут же были подвергнуты тотальной зачистке украинскими военкоматчиками вместе с полицейскими патрулями. Грешно такое мимо пропускать.

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