46 тысяч россиян получат новую профессию: правительство выделит на это 2,5 млрд.рублей

В рамках федерального проекта планируется переобучить больше 46 тысяч россиян. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 2,5 млрд. руб. направит правительство на бесплатное переобучение граждан по новым специальностям. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Речь идет о федеральном проекте «Содействие занятости». Как рассказал Мишустин, правительственные деньги пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры. Распределять деньги будет Институт развития профессионального образования, который с 2023 года станет федеральным оператором в этой сфере вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы, а также Томским государственным университетом.

Всего планируется переобучить больше 46 тысяч россиян, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники легкой промышленности.

Бесплатно получить дополнительное образование могут безработные, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины.

Мишустин также рассказал о новых правилах госзакупок электроники. Премьер подписал постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами. При проведении госзакупок будет действовать трехуровневый механизм допуска электроники:

1. Приоритет получит отечественная электроника с российскими процессорами.

2. В случае отсутствия подобных предложений приоритет будет у российской электроники с зарубежными компонентами.

3. Иностранная техника будет рассматриваться при госзакупках только если не будет конкурентов из России.

Как заявил Мишустин, такой подход позволит поддержать отечественных производителей, ведь спрос на их продукцию будет гарантирован.

Новые правила начнут действовать с 20 апреля.

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