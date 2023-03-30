Круглосуточная горячая линия для молодежи: два месяца работы проекта «Росмолодежь объясняет»

Росмолодежь совместно с колл-центром Фонда Росконгресс 30 января запустила Общероссийскую бесплатную горячую линию «Росмолодежь объясняет». Уже два месяца молодые люди получают ответы на вопросы о самореализации и узнают о действующих молодежных проектах и программах.

Операторы консультируют молодых людей по работе платформы «Молодежь России» и возможностям, которые она предоставляет. Горячая линия «Росмолодежь объясняет» аккумулирует информацию о различных активностях, программах, конкурсах и мероприятиях в сфере государственной молодежной политики. Операторы подробно рассказывают о них, помогая молодым людям сделать выбор исходя из своих интересов.

Позвонившие также узнают о деталях конкурсов «Росмолодежь. Гранты», задают вопросы об участии в них, необходимых документах, сроках и статусах подачи своих заявок.

- Росмолодежь стремится быть на связи с молодыми 24/7. Это не просто открытость, это готовность отвечать на любые вопросы молодых людей, которые хотят принять участие в наших проектах, программах и конкурсах. А порой от обратного – не знают, куда обратиться со своим запросом, не в полной мере проинформированы о существующих мерах поддержки. Нам важно выстроить максимально комфортную среду для коммуникации с каждым: довести молодого человека до решения – в этом мы видим свою роль в том числе и как „навигатора“ для молодых, – рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Среднее время диалогов – около 3 минут. Около 90% поступивших звонков обработано операторами. Самым популярным направлением для консультаций стало получение грантовой поддержки. В ближайшее время планируется запуск на линии направления по молодежному предпринимательству и добровольчеству.

Горячая линия «Росмолодежь объясняет» 8 (800) 333 7737 доступна для всех 24/7.

Фонд Росконгресс выступает генеральным партнером Росмолодежи по вопросам информационной поддержки. Колл-центр Фонда Росконгресс более 12 лет является эффективным инструментом для организации информационной поддержки клиентов компаний, участников мероприятий и продвижения новых проектов.