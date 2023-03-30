Россияне обвинили влияние западной культуры в жестокости современных детей

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Накануне всю страну потрясла новость о 14-летней девочке, которая заказала убийство собственной матери. Причем киллерами стали такие же подростки. Малолетние убийцы собрались в квартире жертвы и задушили взрослую женщину. Вознаграждением должны были стать сбережения погибшей.

Однако это далеко не первая новость о подростковой жестокости, с пугающей регулярностью появляются сообщения о расстрелах в школах и вузах о нападении школьников на сверстников. Что же делает детей такими жестокими? Сами россияне уверены, виной всему вседозволенность, за этот вариант проголосовали 39% респондентов. Такие итоги получил в результате опроса сайт KP.RU.

Но самое интересное, что россияне полагают, будто западная культура оказывает на современных детей даже больше влияния, чем их собственные семьи, из-за чего и проявляется такая жестокость. Так, четверть респондентов заявили, что винят в сложившейся ситуации именно навязывание западных стандартов и норм, и только 22% говорят, что на поведение подростков в больше степени влияют проблемы в семье.

Еще 22% полагают, что жестокими детей делают социальные сети, а 21% - неблагополучное окружение. Именно влияние плохой компании будь то в сети или в реальности может сильно повлиять на еще не сформировавшиеся детские ценности, на психику подростков.

По 19% опрошенных проголосовали за компьютерные игры и жестокие фильмы, россияне верят, что дети, которые слишком много времени проводят перед телевизором или монитором, начинают терять связь с реальностью.

8% опрошенных отметили, что жестокими детей делает школа. В том числе советники, которые насмехаются над слабым, учителя, которые предпочитают не вмешиваться – все это может привести к катастрофе, ведь ребенок не чувствует поддержки и может обозлиться на весь мир.

И 2% россиян заявили, что не могут ответить на этот вопрос, они не знают, что может толкать нормальных детей на такие чудовищные поступки

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 11,4 тысячи человек.