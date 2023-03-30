Судьбу Романа Костомарова решают врачи из Германии

Роман Костомаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Романа Костомарова потихоньку готовят к выписке. Состояние фигуриста улучшилось. Пока его учат заново сидеть и есть самостоятельно. Конечно, после двух инсультов и ампутаций спортсмену потребуется долга реабилитация, так как организм сильно ослаб. Кроме того, стало известно, что лечением фигуриста занимаются врачи из Германии.

С каждым днем Роману Костомарову становится лучше. Его лечением занимаются не только российские врачи, но и их коллеги из Германии.

"Да, это правда, Костомарова к выписке готовят, но не спеша. Решают его судьбу сейчас самые известные профессора, лучшие умы медицины. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии", - цитирует осведомленного истоxника сайт mk.ru.

Фигуристу предстоит реабилитация. "Роман - спортсмен высочайшего уровня, и это поможет ему восстановиться в самые кратчайшие сроки, несмотря на тяжелое течение заболевания", - заявила заведующая клиникой спортивной медицины Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Виктория Бадтиева.

Специалист уверена в том, что Костомаров со всем справится. "Если у него будет желание, то сейчас существуют протезы очень высокого качества. Мы говорим (в том числе) и о бионических протезах. И если у Романа будет желание вернуться на максимально возможном и удобном для него уровне, то я думаю, что это может состояться", - цитирует ее РИА Новости.

Меж тем генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах более осторожен в прогнозах. "Слишком много у него всего было нарушено. На полгода все может затянуться. И то - с разным исходом. Может быть, то лучше, то хуже - очень организм у него разрушен", - цитирует эксперта Пятый канал.