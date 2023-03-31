Как разморозить и получить свою накопительную часть пенсии

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Ровно десять лет назад в России заморозили накопительную часть пенсии. Но наши «замерзшие» пенсионные накопления не лежали мертвым грузом: все это время они зарабатывали деньги для своих владельцев.

Напомним, понятие накопительной пенсии существует в стране больше 20 лет (см. «Справку «КП»). В 2013 году власти ее заморозили: с тех пор пополнять ее было уже нельзя, снять эти деньги - тоже. Но средства, которые накопились на пенсионных счетах россиян за те годы, сохранились и даже приумножились. Потому что все это время ими распоряжались, инвестируя в ценные бумаги и т. п., государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). ВЭБ управляет накоплениями 38 млн человек на общую сумму больше 2 трлн рублей, у НПФ 37 млн клиентов, а денег крутится около 3 трлн.

Недавно ВЭБ.РФ отчитался, как он все эти годы управлял накопительной частью. Так кто и когда может получить эти деньги? И на какую прибавку к основной пенсии можно рассчитывать? Давайте выясним.

КОМУ ЧТО ПОЛОЖЕНО

Мужчинам, родившимся в 1953 году и позднее.

Женщинам, родившимся в 1957 году и позднее.

Все граждане РФ, которые подходят под эти параметры, имеют какие-то накопления на пенсию. Чтобы получить прибавку к пенсии из своей накопительной части, нужно достигнуть «дореформенного» пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) или иметь право на досрочный выход на пенсию («северный» стаж, вредная работа и др.).

Накопительная часть пенсии есть только у тех, кто работал официально. То есть работодатель уплачивал за этих сотрудников страховые взносы.

Ровно десять лет назад в России заморозили накопительную часть пенсии. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ГДЕ УЗНАТЬ СУММУ

Как уже сказано, наши пенсионные накопления распределены между государственным управляющим ВЭБ.РФ и многочисленными НПФ.

Чтобы оформить накопительную пенсию, когда вы достигнете нужного возраста, в первом случае нужно обратиться в Социальный фонд (бывший Пенсионный), во втором - в свой НПФ. Там вам выдадут бланк заявления и помогут все оформить.

Чтобы узнать, где лежат ваши деньги и сколько вы накопили, зайдите на сайт Социального фонда, в раздел «Личный кабинет гражданина». Или просто отсканируйте этот QR-код:

Войти можно по логину и паролю от госуслуг. Затем кликайте «Заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета».

В справке немудрено запутаться. Вам нужна графа «Сумма страховых взносов на финансирование накопительной пенсии с учетом результата их инвестирования».

СРАЗУ ИЛИ ПОМЕСЯЧНО?

Существует три варианта того, как вы будете получать деньги накопительной части пенсии (см. «Давайте разберемся»). Это не на выбор, все зависит от конкретной ситуации. Формулы прописаны в законах и, как говорится, обжалованию не подлежат.

1. Забрать все

Вам могут единовременно выплатить накопленную часть пенсии целиком (с учетом набежавших процентов) в случае, если у вас накопилась небольшая сумма - меньше 200 - 250 тысяч рублей. Здесь все зависит от размера вашей «обычной», страховой пенсии. Если при расчете окажется, что прибавка из накопленной части составит меньше 5% от страховой пенсии, тогда все деньги выплатят сразу.

Чтобы узнать этот процент, нужно разделить сумму ваших накоплений на 264 месяца (это «ожидаемый период выплат» - чиновники верят, что именно столько россияне в среднем живут на пенсии). И если полученная сумма окажется ниже 5% вашей страховой пенсии, деньги отдадут сразу.

2. Получать деньги до конца жизни

Этот вариант назначают, если накоплений много и размер ежемесячной прибавки превышает 5% от всей пенсии.

Если на пенсию выходите в срок, то узнать ежемесячную прибавку просто: делите сумму всех ваших накоплений на 264. Если это досрочный выход на пенсию, тогда ожидаемый период выплат будет не 264 месяца, а больше. Допустим, если вы выходите на пенсию в 57 лет, а должны были в 60 лет, тогда ожидаемый период выплат увеличится на 36 месяцев.

3. Самому определить период выплат

Самостоятельно определить период выплат могут только те, кто еще и сам копил себе на старость. То есть не только полагался на работодателя, но и сам участвовал в программах софинансирования. Например:

Отправил на накопительную пенсию средства материнского капитала.

Участвовал в государственной программе «тысяча на тысячу». Суть ее в том, что можно было самостоятельно класть от 2 до 12 тысяч рублей в год на счет будущей пенсии. А государство добавляло столько же.

Минимальный срок ежемесячных выплат, который могут назначить себе такие граждане, - 10 лет (120 месяцев). Но он касается не всей накопительной части пенсии, а только тех денег, которые вы отправляли самостоятельно (и того инвестдохода, который получили на эту сумму).

Давайте разберемся. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА «КП»

Пенсия в РФ состоит из двух частей.

Страховая

Зависит от стажа и пенсионных баллов. Их количество можно узнать из выписки с сайта Социального фонда sfr.gov.ru. И там же можно сделать примерный расчет будущей страховой пенсии.

Накопительная

Появилась в 2002 году. В первые три года у всех забирали по 2% от зарплаты и зачисляли на индивидуальные накопительные счета. С 2005 года взносы увеличили до 6%. Но ограничили число работников, которые их платили. Водораздел теперь провели по 1967 году. Те, кто родился раньше, из накопительной системы были в 2005-м исключены.

Проще говоря, мужчины, которые родились в 1953 году или позже, и женщины, которые родились в 1957 году или позже, в период с 2002 по 2004 год отчисляли по 2% со своих зарплат на формирование накопительной пенсии. С 2005 года отчисления на накопительную часть пенсии перестали делать у мужчин, родившихся с 1953 по 1966 год включительно, и женщин, родивших с 1957 по 1966 год включительно. Их пенсионные накопления заморозили. А все остальные (то есть родившиеся в 1967 году или позже) с 2005 года отчисляли на накопительную часть пенсии уже по 6%.

Однако в 2013 году власти решили заморозить накопительную пенсию для всех. Главная причина в том, что некоторые владельцы негосударственных пенсионных фондов украли сотни миллиардов.