Пусть в России будет больше мам и детей!

Сотрудники и волонтеры фонда «Женщины за жизнь» помогают беременным женщинам, одиноким беременным, многодетным мамам по всей стране, а также беженцам. Фото: Shutterstock

...Любая история всегда начинается с человека. У главы фонда «Женщины за жизнь», у Натальи Москвитиной, четверо детей.

– Дети – мое главное достижение, – признается Наталья Москвитина. – Так сложилось в моей жизни, потому что, во-первых, я выросла в семье медика, в семье акушера-гинеколога. А во-вторых, я хотела большую семью. А потом мне поставили бесплодие. И я очень переживала на этот счет, молилась и думала – у меня все равно все будет в порядке. И действительно, я забеременела. Но это еще не все: в шесть недель врачи сказали, что сердце у ребенка не бьется. Но я верила, что беременность можно сохранить, и отстояла ее. Сейчас моей дочке 16 лет.

Потом у Натальи родился второй ребенок, третий. Второму ставили синдром Дауна, а родился здоровый. Про третьего ей говорили, что это не ребенок, а полип. Так бывает. Представляете?!

Когда Наталья сидела в кабинете у врача, беременная третьим, и врач отговаривала ее рожать: «У тебя что, муж – олигарх, в 25 лет рожать третьего?», то молодая женщина поняла, что «в датском королевстве что-то не так» и нужно это «что-то» менять.

– Правда, я никогда не думала, что буду заниматься темой материнства профессионально, – признается наша гостья. – Тема табуированная. Интимная очень. Но в моей жизни стали появляться женщины, которым была нужна помощь. Кто-то сомневался – рожать или нет, кому-то коляска нужна после родов, кому-то вещи, начался круговорот людей. Одним нужна помощь, другие готовы ее оказать. И это все очень быстро переросло в волонтерское движение и через полгода – в Фонд.

С тех пор прошло шесть лет.

В итоге за годы деятельности Фонда удалось сохранить жизни 3003 младенцам. А, например, в Мордовии, благодаря проекту «Здравствуй, мама», за два года количество абортов снизилось на 38,6%.

Почему женщины боятся рожать?

– Страх и тревога за свое будущее, – объясняет Наталья. – Почти у всех женщин, обратившихся за помощью в Фонд, проблемы с отцом ребенка, с жилплощадью. Женщина может быть еще студенткой, или на ней кредиты, ипотека.

Но оказалось, что когда начинаешь задавать женщине вопросы (у Натальи свой алгоритм), то женщина обычно отвечает: «Да я бы родила, но не знаю, как все это решить». Дальнейшее само напрашивается. Если хочешь родить, не слушай чужие подсказки, а попроси о помощи. Наталья много насмотрелась и наслушалась и убеждена: проблема русских людей в том, что мы просить не умеем. А, как показывает жизнь, на помощь устремляются даже не слишком близкие люди, коллеги по работе, с которыми сроду могли не общаться... Эти люди начинают за женщину переживать. И сколько таких случаев!

На горячую линию Фонда (8-800-200-04-92) звонят и мужья, у которых супруга пошла аборт делать. Дают адреса, номера и говорят, что она в такой-то клинике... И сотрудники Фонда едут, дозваниваются, спасают будущие жизни.

– Не нужно бояться, что вы одна, – взывает ко всем женщинам Наталья. – Во-первых, вы не одна, потому что вы уже мама, у вас есть ребенок. Во-вторых, знайте, что есть фонд «Женщины за жизнь», который помогает. Начните со звонка на федеральную горячую линию или с заявки о помощи на нашем сайте. В специальном окошке напишите, что именно вам нужно: юридическая помощь, психологическая или медицинская. У нас есть гинекологи, которые вам посоветуют, как себя вести, если вас напугали, сказав, что ребеночек с патологией. Но не факт, что диагноз подтвердится. УЗИ – это только то, что видно сейчас. В шесть недель сердце не бьется, а в семь бьется. Наши специалисты вам обязательно помогут.

Сотрудники Фонда и сами в соцсетях находят женщин в «зоне риска». Они ежедневно мониторят слова «незапланированная беременность», «аборт» во всех существующих соцсетях. Они обучают волонтеров. Каждый месяц работает школа волонтеров. Волонтеры могут быть со своим опытом. И тот, у кого ребенок, например, с синдромом Дауна, пойдет к женщине с той же проблемой и начнет с ней общаться. Он уже многое прошел, ему есть что сказать.

Статистика доабортного консультирования Фонда – 60% «отговоров».

Правильные слова в правильном порядке

Кстати, врачи страдают от абортов не меньше несостоявшихся матерей.

Врач, который делает за смену несколько абортов, неминуемо подвергается деформации и несет тяжкое моральное бремя.

И в Фонде решили помогать и врачам.

– Мы придумали свои методички, как врачам общаться с беременной, как объявлять ей о беременности, чтобы создать у нее верный настрой, – рассказывает Наталья. – У доктора всего 12 минут на одну женщину. И мы прописали такие скрипты для врачей, где первая фраза: «Поздравляю, вы будущая мама!», а не «Будем рожать или нет?» Наш скрипт вмещается в 60–100 секунд. Но это правильные слова, в правильном порядке. А тут врач, как Дед Мороз, достает еще и пинетки, и буклет, дневник матери – красивейший! Мы гордимся этой работой! Фонд собирает этот буклет в помощь будущей маме в каждом регионе, куда приезжает работать. В этот дневник включены некоммерческие организации, готовые работать с Фондом; бизнес, который дает скидки беременной женщине; туда включена и церковь – «не просто пойди в любой храм», а пропечатан мобильный телефон местного священника, готового отвечать и ночью. Плюс собрана вся информация по выплатам. Таким образом общество сразу показывает женщине, что она не брошена, что она не один на один со своим решением. И пинетки – вот они. Их уже невозможно выбросить! И женщина начинает этим жить. Этот якорный психологический прием психологи подсказали работникам Фонда. И он отлично срабатывает.

Очень круто и то, что за маткапиталом теперь даже никуда ходить не надо. Зарегистрировал ребенка, и у тебя в личном кабинете на Госуслугах уже появляется сертификат на материнский капитал.

– В общем, не надо ничего изобретать, – уверена Наталья. – Просто нужно помочь женщине принять правильное решение. И мы это делаем.

О пилотном проекте «Репродуктивное здоровье»

В Архангельской, Калужской, Магаданской, Новгородской, Тульской областях и Приморском крае с 2022 года запущен пилотный проект, который включает меры медицинской профилактики по сохранению репродуктивного здоровья у подростков и молодежи, а также социальную поддержку семей. В частности, в регионах предусмотрены бесплатные медицинские обследования граждан от 15 до 35 лет, сертификаты молодоженам на бесплатное обследование репродуктивной системы с набором медуслуг, «Подарок новорожденному» при выписке из роддома со всем необходимым в первые месяцы жизни малыша, поддержка родителей с новорожденными, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, социальные выплаты семьям с детьми, предоставление социальных услуг по кратковременному присмотру за детьми и ряд других мер.

– В нескольких пилотных регионах начиная со следующего года мы планируем развивать проект Фонда под названием «Здравствуй, мама».

Проект «Здравствуй, мама» уже пилотно запущен в Республике Мордовия, он объединяет некоммерческие организации, региональное правительство и церковь. Проект предусматривает ребрендинг женских консультаций, обучение врачей регламенту бережного общения с беременной. А еще по проекту на приеме у врача вручают пинетки, Дневник мамы с описанием мер поддержки от государства и НКО и подарок к родам со всем необходимым для малыша.

– Мы в подарочные коробки для мам и младенцев, оформленные национальной символикой государства и элементами местного колорита региона, кладем еще и письма, – уточняет наша собеседница. – В письме к маме говорится, что да, бывает по-разному, может быть и тяжело, но просто знай, что с ребенком ты все проблемы преодолеешь. Мы вписали в письмо и свою почту. Представляете, женщины стали отвечать нам?! Вот это самое дорогое.

О мерах господдержки семьям с детьми

В России сейчас многое делается на федеральном уровне и на уровне регионов для поддержки молодых семей и семей с подрастающими детьми, многодетных семей. Национальный проект «Демография» стремится во многом поддержать родителей. По национальному проекту во всех регионах открываются новые ясли, семьям предоставляются различные выплаты на детей, материнский капитал, а благодаря программе «Семейная ипотека» есть возможность приобрести новое жилье по льготной ставке до 6% годовых в течение всего срока договора.

Важно еще то, чтобы родители, будущие и настоящие, не метались, где б найти информацию о мерах поддержки, а могли бы узнать о них на одном ресурсе. Таким ресурсом в настоящее время является портал национальныепроекты.рф, где собраны все возможности национальных проектов. Это, можно сказать, навигатор по всем нацпроектам: с его помощью каждый человек сможет увидеть, какие возможности именно для него есть в национальных проектах, какую поддержку можно получить уже сегодня, в чем можно участвовать самому.