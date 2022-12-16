Минобороны России уничтожило три пункта управления войсками ВСУ

Боевая работа расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные Силы России продолжают методично перемалывать вооруженные формирования киевского режима и иностранных наемников.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков продолжил знакомить СМИ с потерями ВСУ: на Купянском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 50-ти, на Донецком - 40 украинских, на Южно-Донецком ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Еще три диверсионных группы ВСУ разбиты на Красно-Лиманском направлении.

За сутки сожжены десятки танков, бронетранспортеров и автомашин ВСУ.

Генерал-лейтенант Конашенков отметил, что ракетными войсками и артиллерией за тоже время поражены: четыре беспилотника, два реактивных снаряда «Хаймарс», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

344 - самолета.

184 - вертолета.

2673 - беспилотных летательных аппарата.

396 - зенитных ракетных комплексов.

7134 - танка и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3689 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7625 единиц специальной военной автомобильной техники.