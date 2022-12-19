Нулевые ставки по ипотеке завершаются: почему эксперты советуют не затягивать с покупкой жилья

Вопрос покупки жилья – решение, безусловно важное и взвешенное. Если стоит такая задача, то совершить сделку хочется не только удачно, но и финансово выгодно. Конец года традиционно является горячей порой на рынке недвижимости, и даже непростой 2022 год в этом смысле не стал исключением. Напряженности добавляли не только санкции, но и новости о том, что льготную ипотеку могут отменить с 1 января нового года. Для простого покупателя это значит только одно – ежемесячные платежи сразу же пойдут вверх.

И вот 15 декабря Владимир Путин заявил, что программа все-таки будет сохранена, но на других условиях. До лета 2023 года остается возможность приобрести жилье в новостройке под льготный процент – теперь максимальная ставка составит 8%.

Эксперты склонны полагать, что вслед за льготной ипотекой, придет время пересматривать субсидированную – это так называемые «околонулевые» ставки. Тем более ЦБ все активнее призывает завершать эти программы.

Таким образом, если принципиально решение о покупке жилья принято, то лучше поторопиться с воплощением идеи в жизнь. В противном случае, аналогичная покупка будет съедать лишние 10 а то и 15% семейного бюджета.

Не откладывая в долгий ящик

С этим согласны и эксперты ГК ФСК и других крупных девелоперов.

В декабре еще взять ипотеку можно будет под низкий процент, к тому же, на рынке сейчас представлено разнообразие объектов, которые позволяют сделать осознанный и грамотный выбор.

Эксперты советуют обратить внимание на те новостройки, которые имеют плюсы городского жилья, но расположены в тихих уголках, позволяющих отключаться от суеты мегаполиса. Эта тенденция актуальна не только для России.

Сегодня в большинстве развитых стран мира горожане сознательно отказываются от жилья в центре мегаполисов. Взять хотя бы Брюссель, одну из самых комфортабельных столиц Европы, там происходит массовый отток населения в пригород. Но не только бельгийцы поняли плюсы жизни подальше от городской суеты. Россияне также давно осознали преимущества почти загородной жизни. Тем более при строительстве домов планка качества поднимается все выше, а девелоперы стараются предусмотреть максимальные удобства от транспортной доступности, до колясочных и атрибутов «умной квартиры».

Один из таких современных районов столичного региона — жилой комплекс комфорт-класса «Южная Битца». Он обещает стать одним из самых крупных ЖК на юге Москвы. Работу девелопер планирует завершить к 2026 году, возведя в поселке Битца 560 тыс. кв. м жилья, торговый центр, поликлинику, четыре детсада, в том числе муниципальных (на 325 мест каждый) и две школы (на 1150 и 1550 мест). Из 12 корпусов построено уже шесть.

На что обратить внимание покупателю квартиры в ЖК «Южная Битца»

Сам ЖК расположен в сельском поселении Булатниковское Ленинского района Московской области, в 3 км от МКАД между Варшавским и Симферопольским шоссе. До метро «Аннино», и «Бульвар Дмитрия Донского» можно за несколько минут добраться на маршрутке. На таком же расстоянии сразу две станции Московских центральных диаметров «Бутово» и «Битца». Но максимально транспортный вопрос ЖК решит строительство платформы МЦД, «Южная Битца».

ГК ФСК выступает частным инвестором этого строительства и уже согласовала внешний облик станции. Территориально расположится рядом с корпусом №9.

В проекте реализована концепция «дворы без машин», для собственников предусмотрен подземный и наземный паркинг.

На первых этажах домов разместятся магазины, кафе, сервисы бытовых услуг, аптеки, салоны красоты и все прочее, что может понадобиться жителям. Во дворах, созданных в концепции «двор без машин», — детские и спортивные площадки, есть где отдохнуть и прогуляться, также рядом - территория Бутовского лесопарка.

В каждом подъезде предусмотрены места для консьержа, колясочные, а также лапомойки для питомцев, возвращающихся с прогулки.

В жилом районе реализована концепция благоустройства "Круглый год", в рамках которой каждый из 12 дворов выполнен в стилистике и цветовых решениях, соответствующих одному из месяцев года.

Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие места для тех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе, от шумных игровых зон.

Часть корпусов уже сдана, часть – на стадии строительства.

Что будет после ноля?

Сейчас приобрести по акции двухкомнатную квартиру с отделкой white box в 52 кв.м в «Южной Битце» можно за 8,8 миллионов рублей. При первоначальном взносе в 30% сумма ежемесячного платежа составит чуть более 21 тысячи рублей при сроке кредита на 30 лет. Аренда двушки аналогичного метража обойдется значительно дороже.

С учетом того, что расчет актуален для процентных ставок от 0,01% до 1% годовых, то стоит поторопиться с принятием решения. В ЦБ не раз выступали против экстремально низких ипотечных ставок и высоки риски, что совсем скоро программы будут свернуты. А это значит, что единственным способом сэкономить на покупке недвижимости в ипотеку останутся партнерские программы банков и девелоперов. Такие условия нередко действуют в рамках одного-двух банков, что пропорционально снижает шансы заемщика на одобрение.