Опубликована прощальная песня Бориса Моисеева: это добрый и светлый новогодний хит

Борис Моисеев ушел из жизни в сентябре этого года после третьего инсульта. У артиста осталось много неизданных песен и дуэтов с коллегами. Фото: Личный архив

16 декабря на всех музыкальных платформах состоялась премьера песни Бориса Моисеева «В этот Новый год». Заслуженный артист РФ (певец, хореограф и танцовщик) Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года в своей московской квартире после третьего инсульта. Сейчас к выходу готовятся песни, которые в разные годы записывал артист. Интерес к песням Бориса Моисеева вырос – так часто бывает после смерти популярных артистов. Что мы услышим, какие творческие вечера увидим – об этом KP.RU рассказали: Сергей Горох (директор и товарищ Бориса Моисеева) и Алексей Малахов (автор песни «В этот Новый год»).

- Теперь песню Бориса Моисеева «В этот Новый год» можно слушать на музыкальных платформах. А как записывали эту песню в студии с Борисом?

Алексей Малахов: — Самые приятные и теплые воспоминания связаны с песней «В этот Новый год». Как-то Боря мне сказал, своим бархатным голосом: «Дорогой Алексей, есть ли у тебя песня про Новый год? Чтоб была доброй, мелодичной, и о любви». В этот момент я зимовал в Таиланде, и сразу на ум пришли строчки: «Я просто хочу любить тебя, в этот Новый год, я просто хочу обнять тебя, в этот Новый год». Просто, душевно и тепло! Борису сразу песня понравилась, а я был счастлив, что такой артист, как Борис Михайлович исполнит еще одну мою песню. Сам Борис Михайлович записывал песню на студии Vi-Sound в Москве в октябре 2012 года. Собралась интересная молодая команда: Анастасия Мухина и Алексей Коноплев. Мы уже работали вместе: всякий раз подготавливая выступления для «Новой волны». Поэтому запись проходила на одном дыхании в очень теплой и дружественной атмосфере.

- Расскажите, как встречал Борис Моисеев новый 2022 год. Как любили праздновали?

Сергей Горох: — Наверное, самым желанным празднованием Нового Года для Бориса было время на сцене, в выступлениях. Его любимая фраза: «Старость меня дома не застанет - я в дороге, я в пути». Так и было. Новогодняя ночь всегда была для всех нас (коллектива) трудовыми буднями. За ночь мы могли проехать до пяти площадок. И везде Бориса встречали с триумфом. Для него это было главным подарком – востребованность и внимание публики. Ну а бой курантов мы всегда встречали дома или в гостинице, если находились в другом городе. Борис поднимал бокал вина, обменивались подарками и уже отправлялись на выступления в новогоднюю ночь.

Борис Моисеев с директором и товарищем Сергеем Горохом. Фото: Личный архив

- Часто бывает так, что интерес к творчеству артиста резко взлетает после его ухода из жизни. С песнями Бориса Моисеева так случилось? Если да, то как проявляется этот интерес?

Сергей Горох: — Нельзя сказать, что именно сейчас интерес к творчеству резко возрос. Борис всегда был востребованным артистом. До того рокового момента 2010 года (речь о первом инсульте – прим. Авт.) он мог давать до трехсот концертов в год. Нет города в России, где его не ждали бы. И везде аншлаги. Да и за рубежом Бориса любили и любят. Прибалтика, Средняя Азия, Европа, Америка. Наверное, именно поэтому мы никогда не занимались распространением цифровых копий его песен. А сейчас, когда запрос стал как никогда большим, мы с командой находим в этом утешение. Ведем работу с музыкальными лейблами по распространению ранее изданных альбомов и готовим к релизу новые синглы. Например, ко дню памяти, в ноябре мы выпустили его последний студийный альбом: «Я не могу тебя терять», который может стать самым продаваемым диском 2022 года.

- Если говорим о росте продаж дисков – то где их можно приобрести? Речь о цифровых магазинах?

Сергей Горох: — На стриминге можно послушать бесплатно. Но в маркет-плейсах доступны и физические носители. Сингл «В этот Новый год» доступен на всех цифровых платформах по всему миру. Можете сказать: «Привет Алиса, поставь Бориса Моисеева «В этот Новый год» и услышите песню.

- Остались у Бориса Моисеева невыпущенные песни? Какие релизы будете готовить? Что выйдет в 2023 году?

Сергей Горох: — Творческое наследие огромное. И мы готовим ряд новых релизов, в том числе ранее неизданные песни. Среди которых будут и сенсационные дуэты. Это большая работа. И в этих произведениях Борис остается с нами.

- Не планируете сделать музей в квартире Бориса Моисеева?

Сергей Горох: — Безусловно, идея не новая. Это первое, что приходит в голову сегодня. Но это должен быть ответственный подход. Огромное наследие, артефакты, костюмы, подарки друзей и поклонников. Все это бережно законсервировано. Я очень хочу, чтобы этот музей появился. Но каким он будет - покажет время. Понимаете, сделать музей в жилом доме это сложно. Трафик людей может беспокоить жильцов. Подобные музеи существуют, в том числе и в России. И самый яркий пример – музей-квартира Людмилы Марковны Гурченко. Но опыт подобных музеев показывает и ряд сложностей. Я мечтаю, чтобы в Москве появился большой музей знаменитых артистов, исполнителей, художников, деятелей искусств. И чтобы это был большой комплекс, поделенный на пространства, каждое из которых – воссозданная мастерская, гримерка или квартира. Где воспроизведена атмосфера жизни легенды, куда может прийти любой желающий. Кроме того, мы продолжим сотрудничество с Александром Васильевым. У него в коллекции есть несколько экспонатов, которые передал Борис еще при жизни. Со своими выставками Александр объезжает весь мир.

- С Борисом Моисеевым дружили многие известные артисты. Планируете в 2023 году творческий вечер? Если да, то кто из звезд обязательно будет приглашен?

Сергей Горох: — В 2024 году будет большое шоу к семидесятилетию Бориса. Дай бог! Многие его друзья сами вышли с такой инициативой. И начнем этот проект с его малой Родины – Беларуси, на «Славянском базаре». А осенью 2024, надеюсь, сделать шоу в Москве.

Где послушать песню Бориса Моисеева «В этот новый год»: на всех музыкальных платформах и с помощью голосового помощника «Алиса» и «Маруся».