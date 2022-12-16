Каждый «штык» - на учет

Важнейшим для мобилизованных военнослужащих сейчас является подготовка и переучивание. На этом фото они проводят боевые стрельбы из ПТРК «Фагот» на полигоне Павенково в Калининградской области.

ПРЕЗИДЕНТ НАВОДИТ ПОРЯДОК

Недавно Владимир Путин подписал Указ о создании единой электронной базы воинского учета. Это касается и молодых людей призывного возраста, и срочников, и контрактников, и тех, кто находится в запасе.

Почему этот вопрос глава государства (и Верховный главнокомандующий) потребовал решить именно сейчас? Ответ прост: частичная мобилизация резервов для специальной военной операции (СВО) выявила немало проколов в работе Минобороны и Генштаба именно на этом участке.

Президент страны таким образом признал, что бумажный документооборот и средства обработки информации, которые используют военные комиссариаты для учета военнообязанных, безнадежно устарели.

Да это еще до СВО признало и само руководство военного ведомства. Помните знаменитый прошлогодний визит министра обороны РФ в один из московских военкоматов? Тогда Сергей Шойгу не без сарказма заметил, что работа с документами из-за отсутствия компьютеров идет «дедовскими партизанскими методами», когда секретные донесения закладывались «в дупло». Необходимые указания были даны, но объем работы таков, что ее невозможно перелопатить быстро. Нужно обработать и уточнить данные почти на 25 миллионов человек, которые входят в так называемый мобилизационный резерв. Потому все будет делаться поэтапно.

Сначала (в соответствии с указом Путина) Минобороны совместно с Минцифры и властями регионов до 30 декабря этого года обязано перевести данные о гражданах, подлежащих воинскому учету, в электронный вид.

А затем правительство РФ в указанный срок утвердит этапы формирования единого госресурса, определит оператора для каждого этапа, порядок ведения системы, в том числе сроки предоставления сведений. Такой ресурс должен быть создан до апреля 2024 года.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫШЛО?

Размышляя над этой проблемой, юрист Дмитрий Огородов задался резонным вопросом: почему же до сих пор Министерство обороны не создало на современной технической основе систему воинского учета, предусмотренную Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»?

Причины разные и весьма серьезные.

Еще в те времена, когда министром обороны РФ был Анатолий Сердюков, военное ведомство в целях экономии бюджетных средств резко понизило статус военных комиссариатов и уменьшило их количество. Военкоматы «распогонили», кадровых офицеров превратили в гражданских служащих. Многие из них не захотели мириться с таким положением и уходили либо в войска, либо на гражданку. А тем, кто остался, значительно урезали денежное довольствие. У военкоматов отобрали автотранспорт, а вдобавок еще и урезали бюджеты. Денег не хватало не то что на компьютеры и ксероксы, но и на бумагу. Почти все документы заполнялись вручную. Горы бумаг зачастую порождали неразбериху и ошибки. Но это, конечно, не чей-то злой умысел, а устаревшие бумажные технологии обработки информации. Отсутствие в военкоматах актуальных сведений о призывниках и резервистах стали причиной многих проблем. Частичная мобилизация ярко высветила их.

По этому поводу тот же юрист Дмитрий Огородов сказал:

- Вот и дошло до того, что после объявления частичной мобилизации военкоматы направляли повестки инвалидам и тяжелобольным людям, не годным к военной службе. Получив задание призвать 100 человек, некоторые военкоматы рассылали повестки 200 мобилизантам. А информация о них зачастую была устаревшей и ошибочной.

Такая веерная рассылка повесток всем подряд вызывала ненужное политическое раздражение в обществе.

Юрист уверен, что создание такого государственного информационного ресурса вряд ли повредит законопослушным гражданам, которых не должны призывать (инвалидность, другие основания). А вот уклоняться от призыва станет сложнее.

«Бумажные» методы ведения воинского учета уже скоро должны «кануть в лету».

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Указ Путина о создании единой электронной базы воинского учета имеет огромное стратегическое значение для обеспечения надежной обороны государства. Глава государства оперативно откликнулся на проблему, которую «во весь рост» показала частичная мобилизация. И приказал создать надежный механизм решения этой проблемы.

Совершенно очевидно, что Кремль внимательно следит за всеми недочетами в армии, требует их исправлять. Президент стремится укреплять национальную безопасность, облегчая гражданам взаимодействие с военкоматами. Он требует от исполнительных органов власти иметь глубокое представление о количестве и качестве призывных и мобилизационных людских ресурсов. Все это делается для их эффективного использования в интересах обеспечения обороны государства. Это делается и для проведения более эффективной плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе. Для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время.

ПУТИН ПРИКАЗАЛ - ШОЙГУ СДЕЛАЛ

Во исполнение указа Путина очень оперативно появился приказ министра обороны РФ № 700 «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета». В этом документе подробнейшим образом расписано, как по-новому должен проводиться учет.

Цели определены, задачи ясны.

За работу, товарищи!