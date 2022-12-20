Ипотека года: названы самые популярные льготные программы в стране

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Сегодня в России действуют сразу несколько льготных ипотечных программ — «Господдержка», «Семейная», «Дальневосточная», «Сельская» и «ИТ-ипотека».

Эти программы стали настоящим спасением для покупателей жилья в феврале – марте, когда на фоне резкого увеличения ключевой ставки ЦБ выросли ставки по рыночным ипотечным продуктам. Тогда спрос на вторичную недвижимость упал, а доля выданных средств по льготным программам возросла практически до 50%.

Но и среди льготных предложений есть свои лидеры. Аналитики сервиса недвижимости Домклик посчитали число ипотечных сделок Сбера с начала года по ноябрь и выяснили, какая из этих программ пользовалась у россиян наибольшей популярностью.

Самой востребованной стала ипотека с Господдержкой, которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%. По итогам ноября на эту программу пришлось 19% от всех выдач льготных займов в Сбербанке. В топ регионов, которые активнее всего пользуются Господдержкой, вошли Санкт-Петербург (34%), Москва (30%) и Краснодарский край (29%).

На втором месте по востребованности — «Семейная ипотека» (минимальная ставка в Сбере — от 5,3%). В ноябре ее доля в общем количестве ипотечных сделок составила около 8%. Чаще всего «Семейную» брали в Краснодарском крае — 13% от всех займов.

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А вот «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека», несмотря на свои выгодные условия, пользуются куда меньшим спросом. Например, доля сделок по льготной программе для айтишников в ноябре составила всего 0,3%.

Добавим: 15 декабря 2022 года Президент РФ Владимир Путин озвучил планы по продлению программы ипотеки с господдержкой до лета 2024 года — правда, уже с увеличенной до 8% «базовой» ставкой. Возможно, это заставит покупателей недвижимости присмотреться к другим программам. Например, к «Дальневосточной» — ее действие продлено до 2030 года. Более того, ее условия планируют расширить — чтобы этой программой могли воспользоваться не только медики и педагоги, но и другие категории специалистов. А пока — по итогам ноября доля «Дальневосточной ипотеки» в льготных выдачах Сбера составила 1,9%.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ипотека уходит в регионы

Если же говорить в целом об ипотечной активности россиян, то эксперты Домклик фиксируют падение числа ипотечных сделок в Москве и Петербурге и рост — в других городах-миллионниках. Столица за год «потеряла» 14% займов, город на Неве — 18%. А вот в большинстве крупных городов-миллионников из топ-10 спрос на ипотеку и количество сделок выросли на 5 – 10%.

В целом по стране количество ипотечных сделок в ноябре, по подсчетам Сбера, оказалось всего на 8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. С учетом непредсказуемого и бурного характера 2022 года — это совсем небольшое отставание.

- Сохранению спроса способствовало множество факторов, среди которых можно выделить сезонное увеличение покупательской активности, а также объявление о возможной отмене программы Господдержки и разговоры об ограничении ипотеки с околонулевыми ставками, - говорит руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова.

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