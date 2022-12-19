Китай хочет построить коммунизм на Луне. Как ему в этом может помочь Россия

Классическая обложка журнала TIME в 1968 году изображала американского и советского космонавтов, наперегонки бегущих к Луне (слева). В 2019 году вышел «ремейк» обложки (справа): к американцу добавили двух пилотов из частных космических компаний и тайконавта, а вот российский покоритель Луны, увы, исчез.

Ровно 50 лет назад - 19 декабря 1972 года американский космический корабль «Аполлон-17» совершил последнюю на сегодня высадку людей на Луну. За прошедшие полвека мы уже привыкли, что острое соперничество между космическими державами ушло в прошлое, а новости про освоение орбитального пространства превратились в рутину, представляющую интерес только для специалистов. Впрочем, уже в ближайшие годы все изменится благодаря суперамбициозной космической программе Китая. Власти Поднебесной всерьез настроились на то, чтобы первыми построить постоянно действующую станцию на естественном спутнике Земли. А значит, лунная гонка снова начинается!

ПЕРВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В планах Китая построить полноценную лунную базу уже к 2028 году, а это значит, что первый этап реализации проекта надо начинать уже в 2023 году.

Размещена база, скорее всего, будет в районе Южного полюса Луны и будет состоять из посадочного модуля, жилого и рабочего корпусов, орбитального аппарата и «автопарка» из луноходов. При этом, как в конце ноября рассказал главный конструктор лунной программы КНР У Вэйжэнь, китайцы хотят построить на Луне настоящую атомную электростанцию! Правда, очень небольшую.

Как пишет газета South China Morning Post, технических подробностей о строящемся ядерном реакторе пока нет. Известно лишь, что ученые хотят получить в свое распоряжение объем электроэнергии, достаточный для обогрева и освещения сотен домов в течение года. АЭС должна будет трудиться для удовлетворения долгосрочных потребностей лунной станции в электричестве, чтобы сделать ее независимой от солнечного света.

А электричества тайконавтам (так в отличие от российских космонавтов и американских астронавтов называют китайских покорителей космоса) понадобится много, ведь от тока будут работать не только вместительные луноходы, средства связи и исследовательское оборудование, но и аппаратура для выработки кислорода и производства воды.

Впрочем, как считают эксперты, на первых порах речь идет не о полноценной базе, а скорее о пункте временного пребывания, куда тайконавты смогут прилететь на какой-то период, а затем законсервировать и оставить дожидаться следующей партии «покорителей космоса».

Для Пекина «заселение» Луны не самоцель, ведь база на спутнике нужна в том числе как промежуточная ступень для полетов к Марсу. А там, возможно, своего часа ждут пуски и к другим планетам Солнечной системы.

Фото: Роскосмос

Этот проект совместной лунной станции России и Китая был представлен «Роскосмосом» в 2021 году. На иллюстрации изображены: 1 - научный зонд, 2 - обсерватория, 3 - ядерные энергетические модули, 4 - научные лаборатории, 5 - командный центр, 6 - солнечные энергетические модули, 7- планета Земля, 8 - центр связи и вышка связи с Землей, 9 и 10 - пункты переработки ресурсов, 11 - телекоммуникационные датчики, 12 - луноход.

ДЯДЯ СЭМ ПРОТИВ

Но Америка не была бы Америкой, если бы равнодушно смотрела, как китайцы забирают у них из-под носа пальму первенства на Луне. Согласно ныне озвученным планам США планируют собственную базу на спутнике Земли в 2030 году. Но логично предположить, что с учетом планов Пекина они постараются ускориться.

Как рассказал «КП» эксперт Российского совета по международным делам Эмиль Сайфуллин, американцы сегодня продвигают идею свободного освоения ресурсов Луны и других космических объектов коммерческими компаниями. В 2015 году в США приняли закон «О конкурентоспособности коммерческих космических запусков», который разрешил американским корпорациям и гражданам претендовать на свой кусок лунного пирога. Расчет простой - в погоне за первенством в лунной гонке дядя Сэм рассчитывает на помощь богатейших людей. Например, Илона Маска или Джеффа Безоса, у которых есть свои частные космические компании.

Но у Китая тоже есть свой козырь в рукаве - и это Россия! Две дружественные страны уже договорились о сотрудничестве в лунном направлении, а огромный опыт нашей страны как первых в космосе, конечно, будет для Пекина нелишним.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем им это надо?

Василий Кашин, кандидат политических наук, доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ:

- У Китая есть несколько задач, которые он планирует решить в ходе освоения Луны. Во-первых, это развитие фундаментальной науки, которая подтянет за собой и более практические отрасли, например материаловедение. Кроме того, создание первой в истории человечества базы за пределами Земли серьезно повысит международный авторитет КНР во всех сферах. А в далекой перспективе возможна и экономическая отдача, например, та же добыча полезных ископаемых,

В целом, я думаю, что проект лунной базы вполне может быть реализован Пекином, хоть и с небольшим отклонением по датам. Задержки в столь масштабных начинаниях неизбежны. Китайские космические проекты обычно идут по намеченным срокам, так что, скорее всего, если и будет отставание, то не критичное.

Хочу при этом отметить одну особенность программы КНР по освоению околоземного пространства, которая отличает ее от американских и советских инициатив времен космической гонки 1960-х годов. Пекин не форсирует свои работы в данной области в ущерб безопасности. Например, если в каком-то проекте существует высокий риск технологической аварии или человеческих жертв, то китайцы, скорее всего, потратят дополнительные ресурсы и отложат практическую реализацию своей идеи до того момента, как будут уверены в ее безопасности.

Если говорить о возможных вариантах сотрудничества России и Китая по лунной программе, то многое будет зависеть от того, в каком объеме Москва будет готова вкладываться в этот проект. У нас действительно есть интересные технологии, в том числе оставшиеся от советской космонавтики, но многие из них известны и в КНР, которая еще в 1990-е годы получила доступ к документации незаконченного лунного проекта СССР.