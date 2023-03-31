Топалов и Тодоренко рассказали о кризисе в браке: «Мы делаем все, чтобы сохранить семью»

Фото: из архива Регины Тодоренко

В столичном «Шануар» отгремела первая церемония вручения премии VOICE «10 лучших пар». Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева и PR-директор VOICE Никита Мартынов вручили награды самым крепким парам шоу-бизнеса. В десятку лучших пар неожиданно для себя вошли Регина Тодоренко и Влад Топалов.

- Ой, мы совсем не идеальные. Мы по-прежнему ругаемся, мы такие же, как и все, - получая награду убеждал «акул пера» Влад Топалов.

Недавно пара рассказала, что за 5 лет брака у них были мысли о разводе.

- Мы такие же, как все: мы точно так же ругаемся, ходим в туалет, спим. Мы точно такие же. И лично мне хотелось бы это донести до людей. Что ничего волшебного нет. Можно сказать, что секрет наших отношений в том, что мы обоюдно договорились, что нам вместе лучше, чем порознь. Поэтому мы стараемся делать все для того, чтобы сохранить семью, - рассказал телеведущему Паше Мавриди Топалов.

Фото: из архива Регины Тодоренко

Ну, а Регина блистала в этот вечер стройными формами. Для выхода в свет Тодоренко выбрала весьма откровенное боди от кутюрье Валентина Юдашкина, которое подчеркнуло длинные ноги теледивы.

- Мой невероятный лук от Валентина Юдашкина. Два года назад я бы не позвонила себе быть настолько откровенной, но когда увидела это совершенное боди, поняла, что пора быть посмелее, - объяснила в своих соцсетях выбор столь сексапильного наряда Регина Тодоренко.

К слову, в бутике Юдашкина такое боди стоит около 200 тысяч рублей.

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