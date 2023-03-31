«С телевидения никто не попер»: Гузеева объяснила, почему начала лепить пельмени на продажу

Лариса Гузеева. Фото: соцсети.

Популярная передача «Давай поженимся!» уже больше года не выходит в эфир. После закрытия программы ее главная звезда Лариса Гузеева снималась в музыкальном шоу «60+». Однако осенью проект закончился, и телеведущая пропала с экранов. Сидеть без дела Гузеева не собирается: в соцсетях она объявила, что теперь будет выпускать домашние пельмени под собственной маркой.

Бизнес Лариса будет вести вместе с подругой Натальей. Пельмени, изготовленные их руками, получил название «Круглые».

«Друзья, мы с Наташей запустили свою марку по-настоящему домашних пельменей!» — написала телеведущая в соцсетях.

После этого поста на актрису посыпался град вопросов. Поклонники решили, что Гузееву уволили с Первого канала, и теперь она вынуждена зарабатывать на жизнь лепкой пельменей. Актриса решила объясниться с подписчиками и развеяла слухи о том, что у нее якобы больше нет работы на телевидении и в кино.

«Когда занимаешься настоящим делом, это держит тебя в тонусе. Да, работы у меня много. С телевизора, как вы говорите, меня никто не попёр. Кино у меня тоже есть. А это у меня для души и для сердца», - сообщила телеведущая.

Телеведущая теперь вместе с подругой лепит пельмени. Фото: соцсети.

Гузеева говорит, что пельмени она лепит мастерски. Это искусство она годами оттачивала на домашних. Актриса сняла видео, в котором попросила подругу показать, сколько они уже налепили пельменей. Наталья открыла холодильник и продемонстрировала несколько полных подносов.

«Многие спрашивают меня, почему именно пельмени? Потому что у нас с Наташей это получается лучше всего! Мы это делать умеем, мы это делали практически с самого рождения. После мамкиной сиськи сразу стали делать пельмени», - пошутила звезда.

Звезда «Жестокого романса» поблагодарила за помощь в организации бизнеса мужа Игоря Бухарова – известного ресторатора, президента Федерации рестораторов и отельеров России. Со своим третьим супругом актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда Гузеевой было 18, а Бухарову – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году, в браке у них появилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год.

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