Лаос наградил российских саперов за обезвреживание американских мин

Чаще всего попадались американские кассетные боеприпасы

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – МПЦ ВС РФ) завершили гуманитарное разминирование в одной из провинций Лаосской Народно-Демократической Республики.

Торжественная церемония завершения работ состоялась на месте выполнения задач. Участие в ней приняли вице-премьер Правительства, министр обороны ЛНДР генерал армии Тянсамон Тяннялат, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ЛНДР Владимир Калинин.

«Участвовавшие в гуманитарном разминировании военнослужащие инженерных войск России и Лаоса были отмечены государственными наградами Лаосской Народно-Демократической Республики», - сообщили в Минобороны России.

Отметим, наши военные инженеры проводили разминирование от американских мин и снарядов территории района Накай провинции Кхаммуан, расположенной в центральной части страны. С ноября 2022 г. за четыре с половиной месяца саперы очистили территорию общей площадью 24 гектара. В их числе сельские дороги, объекты инфраструктуры и административные здания.

Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование в Лаосе

«Чаще всего попадались американские кассетные боеприпасы типа BLU-24, BLU-26, BLU-42, артиллерийские и минометные снаряды. Российские саперы применяли в поиске магнитометрическим бомбоискателем МБИ-П2, малогабаритным индукционным миноискателем ИМП-3 и подповерхностным обнаружителем ППО-2И. Военнослужащие МПЦ ВС РФ в костюмах защиты сапера ОВР-2-02, выполнявшие задачи в условиях тропического климата и высоких температур, столкнулись с большим количеством бытового металлосодержащего мусора, вызывавшего срабатывание приборов и затруднявшего работу», - отметили в военном ведомстве.

В этом году российские военнослужащие работали в Лаосе в пятый раз. Они вновь успешно и своевременно выполнили все поставленные задачи и подготовили к полевой работе 20 военнослужащих инженерных войск Народной армии Лаоса.