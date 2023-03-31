Хватит ли у России семян, чтобы накормить страну, и насколько мы зависим от Запада: Академик РАН назвал слабые места

Дефицита не наблюдается и посевная пройдет нормально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Насколько Россия зависит от поставок семян с запада и что изменилось за год санкций?

На носу – а местами уже и началась - посевная. И вот уже второй год подряд аграриев и покупателей их товара (а их, согласно последней переписи населения, в России 147 млн человек) - волнует вопрос: что у нас с семенами? Вернее, с их импортозамещением?

Все не так уж плохо, но и не идеально - таков примерный ответ. По одним культурам мы обеспечиваем себя семенами практически полностью, по другим – сильно зависим от поставок из-за рубежа. И потому чиновники и аграрии переживают: а ну как «недруги» откажутся поставлять нам свой товар? Тем более, что первые тревожные звоночки уже прозвучали – еще в феврале сразу несколько иностранных компаний уведомили наших крестьян о приостановке поставок гибридов подсолнечника.

Так насколько Россия зависима от поставок с Запада и когда мы уже слезем с этой «семенной иглы»? Об этом мы поговорили с заместителем президента Российской академии наук, академиком РАН, Петром Чекмаревым.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЭЛИТА

- Петр Александрович, достаточно ли семян у наших аграриев, чтобы накормить страну?

- Дефицита не наблюдается и посевная пройдет нормально. Но это не значит, что можно расслабляться — нерешенных проблем в области отечественной селекции и семеноводства еще много. Правительство уже поставило ученым задачу по увеличению самообеспеченности аграриев семенами российской селекции и производства, а санкции - великолепная возможность, наконец-то, заместить иностранный материал, сделав отрасль еще более независимой от западных поставок.

- Как скоро это получится? По той же картошке самообеспеченность своими семенами - около 7 процентов, остальные 93 - импорт, получается?

- Не совсем так. Это вовсе не означает, что указанные 93% семян картофеля завезли из-за границы. Это просто селекция иностранная, выведенная там, но размноженная здесь в основной своей массе. Чисто иностранными можно называть около 14% семян, которые пересекли границу - элита, суперэлита. Поверьте, по картофелю проблем нет, и если нам даже не завезут ни одного килограмма, то ни аграрий, ни потребитель этого не заметит. Ни в этом году, ни в последующих. Это касается большинства культур. По зерновым у нас вообще под 100% самообеспеченность. Соя, рапс, горох — тоже очень высокий процент своих семян.

- А вот по сахарной свекле показатель самообеспеченности — меньше двух процентов! То есть, сахар, который у нас на столе, почти весь произведен из семян иностранной селекции?

- Да. По этой культуре получился самый большой провал, было время, когда на полях наших сортов и гибридов почти не осталось. Когда это поняли, ситуация начала потихоньку меняться. Благодаря госпрограмме создано более десятка российских гибридов, в эту работу вложились научные учреждения и несколько крупных агрохолдингов, производящих сахар, — они тоже осознали, чем может закончиться такая большая зависимость от Запада. Построен один из лучших селекционных заводов по семенам сахарной свёклы «ЩелковоАгрохим», заложены семенники российских гибридов в Крыму, их площади с каждым годом будут увеличиваться.

По сахарной свекле показатель самообеспеченности — меньше двух процентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА «СЕМЕННОЙ ИГЛЕ»

- А просто размножать иноземные сорта на нашей земле не получится?

- Есть сорта, а есть гибриды.

Сорта, после попадания к нам, действительно можем постоянно очищать, обновлять, тиражировать до бесконечности.

А вот с гибридами все не так. Они дают хорошую урожайность, но только один раз: семена из них можно получить, однако урожайность упадет вдвое. И западные компании поставляли нам как раз гибриды, не давая родительские формы. Почему? Да все просто - чтобы мы постоянно покупали эти гибриды у них и таким образом подсаживали наше сельское хозяйство на «семенную иглу».

- Почему такой перекос в пользу импортных селекций образовался?

- А он во многих отраслях образовался. Логика так называемого «рынка» была такой: а зачем нам строить заводы и модернизировать их, если готовую продукцию дешевле купить за бугром? Так и здесь: зачем тратить деньги на науку, если только свистни - и они привезут готовые семена…

Иностранные компании, придя к нам, сначала активно демпинговали по ценам, а следом стали активно продвигать свою продукцию, последовательно обошли наших производителей. Параллельно с этим наше семеноводство лишалось поддержки и потихоньку угасало по ряду культур, кстати, наиболее доходных. Как было раньше: селекционер в научно-исследовательском институте создавал сорт, затем тот проходил сортоиспытания, его отрабатывали на полях опытных хозяйств, формируя технологию посева, нормы высева, количество удобрений и создавая систему защиты растений. А потом эти семена с готовыми агрономическими рекомендациями передавались в хозяйства. Эту систему создал еще всемирно известный академик Николай Вавилов, по ней весь мир работает, а мы в свое время от этого ушли из-за того, что у нас начались «рыночные отношения».

- Так у них тоже вроде рыночные отношения…

- Это они говорят так, но на самом деле - как можно обойтись без планирования и прогнозов при создании технологий и объемов выращивания семян? Только плановая и творческая работа, от науки до поля! Мы же наслушались этих рассказов о «рынке, который все сам решит», и разорвали цепочку. Вот и имеем то, что имеем: наука ушла сначала от Минсельхоза в Минобрнауки, опытно-производственные хозяйства ушли от институтов и так далее… Этим разрывом и воспользовались иностранцы, заняв большой рынок семян.

Мало того, они не просто пользовались случаем. У нас лет пятнадцать готовился закон «О семеноводстве», и все время в нем тормозились очень правильные понятия. Например, мы настаивали на сохранении единого реестра допущенных районированных сортов, чтобы все оставить в той системе, которая была раньше. Но нам говорили: реестр не нужен и убирали этот пункт: сажай и сей, что хочешь и где хочешь.

- Зачем?

- Этого хотели, как раз иностранные компании. И требовали это через наших чиновников. Это же касалось обязанности испытаний всех импортных сортов и гибридов, которые завозились к нам — иностранцы снова были против. Были они против и порядка ввоза-вывоза семян — те же самые заинтересанты вписывали в законопроект положение о том, чтобы делать это беспрепятственно. Но этого нельзя допускать, к нам и так завезли с семенами огромное количество карантинных болезней, сорняков, вредителей, которых раньше у нас не было. Но другая сторона настаивала на свободном ввозе, что запреты и контроль — это «не рыночно». И закон блокировался в ведомствах, которые говорили о рыночной экономике. Чтобы все было без контроля и препятствий, а «рынок сам рассудит», какие семена останутся у нас, а какие нет…

Вообще нужно закупку семян из недружественных стран остановить и запретить, раз к нам такое отношение. Никакого провала при этом не произойдет Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПОДНЯТЬ МОТИВАЦИЮ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

- А что сейчас с нашими сортами и гибридами? Они есть у нас?

- Есть, и многие не уступают импортным, работа по выведению новых сортов и гибридов также успешно ведется.

- Так в чем же дело?

- Все в той же разорванной некогда технологической цепочке. Беда в том, что мы не можем их подготовить в том количестве, которое необходимо для посевной. Да и качество ниже, потому что нет достаточного числа семенных заводов, которые могут подготовить семена высшего качества: их необходимо откалибровать, отобрать по весу, по цвету, довести до стопроцентной всхожести. Вот и получилось: селекционеры вывели отличные сорта, но тиражировать их было некому, и они лежали невостребованными.

- Один большой чиновник недавно подметил, что количество отечественных селекционеров небольшое, а мотивации заниматься этим у начинающих нет. Почему?

- Количество селекционеров к сожалению, с каждым годом становится меньше именно по причине отсутствия мотивации. Человек должен знать, что, потратив несколько лет на выведение сорта, будет как-то отблагодарен. Чтобы стать хорошим селекционером, нужно много лет работать, некоторые только в возрасте 50 лет становятся успешными селекционерами. Поэтому люди должны быть на хорошем обеспечении, как хороший врач или учитель.

- А как живут их западные коллеги?

- Хорошо, они на этом неплохо зарабатывают. Им платят приличные деньги за труд и сорта. Кроме того, там отработана система роялти (плата за авторские права) - чем больше гектаров засеяно их сортами, тем больше они получают доход, там идет процент с каждого гектара. У нас, к сожалению, это только в зачатке, над этим тоже нужно работать и закреплять на законодательном уровне, создавать эту мотивацию.

«УЧИТЬСЯ У ИНОСТРАНЦЕВ ПРОДВИГАТЬ СВОИ СЕМЕНА»

- Как вам, кстати, инициатива Минсельхоза РФ с 2024 года ввести квоты на ввоз из недружественных стран семян картофеля, ржи, ячменя, пшеницы, сахарной свеклы? Дефицита не возникнет?

- Минсельхоз правильно делает! Вообще нужно закупку семян из недружественных стран остановить и запретить, раз к нам такое отношение. Никакого провала при этом не произойдет, у селекционеров и семеноводов будет дополнительный стимул, а иностранцы потеряют рынок и большие деньги. Потенциал наших, уже выведенных сортов, не использован процентов на 60. У нас, как я говорил, много прекрасных сортов, которые уже размножены, и их можно прямо в эту посевную высевать на полях, они ни в чем не уступают иностранным, а некоторые даже превосходят, например, нет равных по зимостойкости озимых зерновых культур.

- Почему же тогда фермеры настырно берут импорт? При наличии своего.

- А вот это еще одна проблема, которую надо решать - иностранцы лучше работали с нашими аграриями, у них прекрасно работает маркетинг. По звонку приезжают, вместе с семенами предлагая готовую агротехнологию их выращивания вместе с необходимыми удобрениями и средствами защиты растений. И вот этому - продвижению российского товара - нам необходимо у них учиться. Со своим сортом нужно доезжать до крестьян, убеждать, как это делают иностранцы, путем демонстрационных посевов и их технологического сопровождения. Селекционер не должен заниматься этим: «сам вывел, сам пошел продавать». У него наука и нет времени на это. Такие службы должны создавать директора институтов, где получены новые сорта, с маркетинговой службой. Кроме продаж они должны заниматься еще и тем, чтобы изучать - что нужно аграрному бизнесу, а главное - потребителю. Нужно искать предприимчивых людей, они есть.

- Вот еще момент интересный: многие знакомые фермеры знают о том, что есть отличные русские сорта той же картошки, но сажают все равно иностранные. Пожимая плечами: мол, это требование торговых сетей. Те, в свою очередь, валят на потребителя — тот привык именно вот эту брать. Как сломать эту цепочку?

- Действительно, потребитель у нас сегодня берет то, к чему он привык, что ему удобно — как покупал годами знакомую картошку, так и будет покупать. Для него не беда, что она не имеет хороших вкусовых качеств, она резиновая, невкусная. Но он привык к ней, знает, что ему ее удобно хранить и что она в холодильнике не загниет. И чтобы дать потребителю новый сорт, отечественный и вкусный, нужна массированная пропаганда и время. И неплохо бы, чтобы этим занялись все — от селекционеров до торговых сетей. Вы знаете, например, о сорте «Гурман»? Он не белый, а синий внутри. Он суперполезный, антиоксидантный. Не знаете, потому что вам о ней не рассказали.

В науке определенные сдвиги есть, пока небольшие, но есть. По-прежнему остается низкой материально-техническая база Фото: Сергей НАДЕЖДИН

«БИЗНЕС ПОКА НЕ ПОТЯНЕТ. ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО!»

- Во всем мире всей этой семеноводческой цепочкой занимается именно частный бизнес. С огромными вложениями в науку и доходами. Но у нас что-то не видно очередей бизнесменов к селекционерам...

- Российский бизнес пока не идет сильно в частную селекцию, не каждый бизнесмен может это сделать. Чтобы в эту отрасль войти, нужно быть очень высокоподготовленным специалистом, понимающим всю технологическую цепочку и риски. Случаи вхождения есть, но не у всех получается. При этом должен отметить, что начала появляться и частная селекция - по овощным культурам, подсолнечнику, кукурузе, сое и другим культурам в компаниях, которые окрепли финансово на рынке семян.

Но многие предприниматели не могут потянуть этого финансово. Смотрите: чтобы создать новый сорт, допустим, картофеля, потребуются не только деньги (6-10 миллионов рублей на один сорт), но и время — до 10 лет. Причем, в итоге может получиться сорт не с теми характеристиками, которые закладывались: вот вроде и высокоурожайный, и вкусный, но хранится пару месяцев и начинает гнить. Или вот: вы выводили высококрахмалистый сорт, потратив 5 лет и кучу денег. И результат хороший, но другой селекционер вывел свой сорт еще более крахмалистый и лучше по технологическим характеристикам, а значит, ваш труд пошел насмарку. Лотерея своеобразная, и кто из селекционеров вытянет счастливый билетик, мы наперед не знаем. Так что пока отрасль почти полностью существует при господдержке.

Также и с сахарной свеклой. Выведено при господдержке более 10 гибридов (а это огромные затраты на каждый из них), но в производство и на размножение пойдет 2-3, в лучшем случае 5, самых лучших. Но рано или поздно бизнес к селекции должен подтянуться.

- За год санкций в отрасли что-то изменилось?

- В науке определенные сдвиги есть, пока небольшие, но есть. По-прежнему остается низкой материально-техническая база. Хотя создали ряд новых лабораторий, но этого мало. Работа предстоит огромная. Нам нужно воссоздавать всю семеноводческую цепочку, поддерживая селекционеров, возрождая опытные хозяйства, семенные заводы, вкладывать деньги в производство специализированной селекционной техники, в науку, строить специализированные хранилища для семян. В принципе, если взяться и ускориться, все это можно восстановить за 3-5 лет. Чтобы больше не было никаких тревог на тему: привезут нам семена или нет.

У нас есть все возможности иметь свои собственные семена российской селекции. Для этого есть большая территория страны с разными климатическими зонами. Сохранилась еще наука на довольно-таки высоком уровне, ее необходимо в кратчайшие сроки оснастить лучшим в мире оборудованием и лабораториями, поставить перед ней задачи по выведению сортов и гибридов, необходимых стране. Создать мотивацию ученым-селекционерам, они сделают «чудеса» в селекции, создадут лучшие мировые шедевры. Чтобы потом при полном обеспечении своей страны продвигаться на мировые рынки не только с зерном, но и с семенами всех сельскохозяйственных культур, что даст хороший доход. Кстати, российский рынок семян составляет более 300 миллиардов рублей и эти деньги должны остаться в стране.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сколько мы обеспечены семенами

Культура Уровень самообеспечения России семенами отечественной селекции

Рис 92,7%

Пшеница озимая 92%

Овес 79,9%

Пшеница яровая 74,3%

Ячмень яровой 70,3%

Соевые бобы 43,5%

Кукуруза 41,8%

Зернобобовые 36,3%

Рапс яровой 30,6%

Подсолнечник 23%

Картофель 6,7%

Сахарная свекла 1,8%

По данным правительства РФ на 2022 год.