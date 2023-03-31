Участники спецоперации получили письма и посылки из дома

Бойцы нуждаются только во внимании друзей и близких

Минобороны России опубликовало кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа по доставке корреспонденции военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции

«Всю поступающую корреспонденцию со всех регионов страны сортируют в Москве, а дальше военно-транспортной авиацией развозят по направлениям, где непосредственно на передовую послания от родных доставляют на бронемашинах», - комментируют в Минобороны России.

Корреспонденция отправляется в оба направления. На фронт идут послания от родственников и близких военнослужащих, а в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО.

«Мы в принципе ни в чем не нуждаемся, но всегда с дома ждем посылку. Например, у меня есть бабушка и для нее приятно, когда она мне пишет письмо, и когда я ей отправляю письмо обратно», - отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Комсомолец».

В целях гарантированной доставки писем адресатам, родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения АО «Почты России» по адресу: «индекс 103400, город Москва-400, пятизначный номер воинской части, или войсковой части-полевая почта, который необходимо уточнить в военном комиссариате по месту жительства».