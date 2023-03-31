Где находится самое дорогое элитное жилье в России: спойлер - это не Москва

Сочи вошел в тройку городов с самым дорогим элитным жильем в мире Фото: Shutterstock

Прибаутка «Знал бы прикуп — жил бы в Сочи» нынче актуальна как никогда. Этот город оказался в тройке мировых лидеров по дороговизне элитной недвижимости в 2022 году, уступив лишь Монако и Гонконгу. И опередив Нью-Йорк и Лондон. Москва в рейтинге под названием «Индекс миллиона долларов» — он показывает, сколько квадратов элитного жилья на эту сумму можно приобрести в том или ином городе, - на 12 месте, чуть впереди Пекина.

«Индекс миллиона долларов» рассчитывает международная компания Knight Frank в рамках своего ежегодного The Wealth Report — отчета об изменениях в мировом благосостоянии за год. В этом году российские города в отчет и индекс включены не были. Но консалтинговая компания NF Group, которая до прошлого года работала как российское подразделение Knight Frank, исправила это недоразумение. И пересчитала индексы с учетом российских данных.

На первом месте в «Индексе миллиона долларов» - Монако, Там за миллион можно купить всего 17 элитных квадратных метров. Наш Сочи не сильно уступает — с 29 метрами. Для сравнения, в Нью-Йорке — 33 метра, в Лондоне — 34, в Москве — 46, в Санкт-Петербурге -116 (21 место), см. «Только цифры».

Как объясняют аналитики NF Group, разброс на элитное жилье в Сочи в 2022 году составлял от 1,4 до 4,2 млн рублей за квадратный метр. В среднем — 2,4 млн руб. за квадрат. В некоторых российских городах за такие деньги вполне можно приобрести полноценную квартиру. Правда, далеко не элитную.

Такое положение дел эксперты связывают не только с любовью наших граждан, включая и богатых, к теплому морю, но и с ограниченностью предложения. К «элитным» в Сочи NF Group относит всего четыре жилых проекта, где на конец 2022 года продавалось чуть более ста квартир.

Тут надо понимать, что элитное жилье в международном понимании, с учетом методики, которую использует Knight Frank, — это не совсем то, что под этим названием часто предлагается у нас в рекламе. Для таких жилых комплексов обязательно премиальное расположение — в самых престижных районах города. Для Москвы это строго центр — никак не далее Третьего транспортного кольца, для Сочи — в основном первая линия у моря. Определенные требования предъявляются также к материалам для строительства, включая отделку. И к инфраструктуре — не только внешней, но и внутри комплекса: у его жильцов не должно быть никаких бытовых проблем, все они должны решаться по принципу «чтоб никуда не ходить». Поскольку места для такого строительства в Сочи на первой линии объективно мало, стоимость местного действительно элитного жилья уже во второй половине 2021 года, по расчетам тогда еще Knight Frank, на 30% обгоняло московское того же класса. И в 3,5 раза — питерское.

А что нынче с элитным жильем в столице?

- В отдельно взятых районах Москвы, где представлено элитное жилье, уровень цен и соответственно количество квадратных метров (которые можно купить на миллион долларов) существенно отличаются, - поясняет партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев. Например, в самом дорогом кластере - это Патриаршие пруды - за $1 млн можно купить всего 21 кв. м, что сопоставимо с Гонконгом. На Сретенке обозначенный бюджет позволяет приобрести 39 кв. м – столько же доступно в Лос-Анджелесе. Больше всего на эту сумму можно приобрести в Даниловском районе Москвы (84 кв. м), что практически достигло значения города Мельбурн.

Ну и о самом интересном — о прогнозах. В Сочи аналитики ожидают «устойчивый спрос», но в города в неимоверным ростом цен на недвижимость в будущем он уже не входит. Прогноз для элитной недвижимости Москвы на 2023 год - «нейтральные» по международным меркам плюс 3% (это в долларах). Самым же перспективным городом мира для вложений в элитную недвижимость эксперты считают Дубай. За 2022 год стоимость элитного жилья там выросла в среднем на 44% (самый высокий прирост по городам мира), в 2023 году ожидается еще плюс 13,5%. В качестве обоснования эксперты приводят относительную доступность (сейчас на миллион долларов там можно купить в пять раз больше элитных метров, чем, скажем, в Гонконге), растущую привлекательность как «перекрестка всех дорог» и политическую нейтральность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Индекс миллиона долларов»:

Сколько квадратов элитного жилья можно было купить на миллион долларов в 2022 году

1.Монако 17

2.Гонконг 21

3.СОЧИ 29

4.Нью-Йорк 33

5.Сингапур 34

6.Лондон 34

7.Женева 37

8.Лос-Анджелес 39

9.Париж 43

10.Сидней 44

11.Шанхай 44

12.МОСКВА 46

13.Пекин 58

14.Токио 60

15.Майами 64

16.Берлин 70

17.Мельбурн 87

18.Дубай 105

19.Мадрид 106

20.Мумбай 113

Данные: NF Group Research на базе The Wealth Report 2023

ПРОГНОЗЫ

В каких городах элитное жилье сильнее всего подорожает в 2023 году

(предполагаемая прибавка в % к 2022 году)

Дубай 13,5%

Майами 5%

Дублин 4%

Лиссабон 4%

Лос-Анджелес 4%

Мадрид 4%

Париж 4%

Сингапур 4%

Цюрих 3,5%

МОСКВА 3%

Монако 3%

Мумбай 3%

Шанхай 3%

Нью-Йорк 2%

Токио 2%

Вена 0,5%

(Данные: NF Group Research на базе The Wealth Report 2023)