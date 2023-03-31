Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил на заседании Совбеза РФ обновленную Концепцию внешней политики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние несколько лет мир поменялся кардинально, всем это очевидно, кроме тех наших бывших «партнеров», которые хотели бы любой ценой сохранить свою монополию в международных делах. В этих условиях внешняя политика Москвы должна учитывать новые реалии и ставить новые цели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил на заседании Совбеза РФ обновленную Концепцию внешней политики. Какие тезисы в ней самые главные?

- Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.

- Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется характером их политики в отношении РФ: конструктивным, нейтральным или недружественным.

- Россия не враг Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на то, что он поймет бесперспективность конфронтации с Россией и примет многополярные реалии, сложившиеся в мире. Для адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Москва будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, включая их неоколониальные и гегемонистские амбиции.

- Россия - за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.

- Цель Москвы - обеспечение безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.

- Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – борьба с русофобией, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви, защита исторической правды.

- В ближнем зарубежье главная цель России – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

- Особое значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией. Развитие широкого международного сотрудничества и противодействие созданию разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе - цель Москвы.

- Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. С дружеской исламской цивилизацией будет укрепляться всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество.

- Россия будет способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Отдельно упоминаются, конечно, США и ЕС. Но здесь, как и положено, когда речь о недружественных странах, все предельно четко и жестко: нынешний курс США - главный источник антироссийской политики и рисков для нашей безопасности, а также международного мира. А Евросоюзу совет: отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран.