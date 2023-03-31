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Политика31 марта 2023 11:40

Россия честно раскрыла свои планы и жестко обозначила место в мире: в Москве предостерегли США и дали мудрый совет Европе

Россия утвердила новую Концепцию внешней политики
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил на заседании Совбеза РФ обновленную Концепцию внешней политики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил на заседании Совбеза РФ обновленную Концепцию внешней политики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние несколько лет мир поменялся кардинально, всем это очевидно, кроме тех наших бывших «партнеров», которые хотели бы любой ценой сохранить свою монополию в международных делах. В этих условиях внешняя политика Москвы должна учитывать новые реалии и ставить новые цели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров представил на заседании Совбеза РФ обновленную Концепцию внешней политики. Какие тезисы в ней самые главные?

- Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.

- Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется характером их политики в отношении РФ: конструктивным, нейтральным или недружественным.

- Россия не враг Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на то, что он поймет бесперспективность конфронтации с Россией и примет многополярные реалии, сложившиеся в мире. Для адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Москва будет уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, включая их неоколониальные и гегемонистские амбиции.

- Россия - за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.

- Цель Москвы - обеспечение безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.

- Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – борьба с русофобией, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви, защита исторической правды.

- В ближнем зарубежье главная цель России – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

- Особое значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией. Развитие широкого международного сотрудничества и противодействие созданию разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе - цель Москвы.

- Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. С дружеской исламской цивилизацией будет укрепляться всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество.

- Россия будет способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

Отдельно упоминаются, конечно, США и ЕС. Но здесь, как и положено, когда речь о недружественных странах, все предельно четко и жестко: нынешний курс США - главный источник антироссийской политики и рисков для нашей безопасности, а также международного мира. А Евросоюзу совет: отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран.

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