Пять советов, как избежать уловок мошенников при получении соцподдержки

В Социальном фонде России (СФР) рассказали о простых, но эффективных мерах предосторожности Фото: Shutterstock

Специалисты Фонда никогда не просят граждан сообщить свои персональные данные (СНИЛС, пароли и прочее - см. ниже) по телефону или в мессенджере, подчеркивают в СФР. Если кто-то обращается к вам с таким запросом, представляясь сотрудником государственного ведомства, местных органов соцзащиты и т.д., то явно это мошенники. Как себя грамотно вести, чтобы не стать жертвой обмана, не лишиться денег и не нажить других неприятностей - рассказываем вместе с экспертами.

1. Как правило, аферисты просят сообщить им такие персональные данные:

• номер карточки обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

• данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан);

• номер банковской карты, ПИН-код, CVV или CVC-код от нее;

• логин и пароль от банковского приложения;

• пароль от личного кабинета Госуслуг.

! Помните: такие персональные данные ни в коем случае нельзя сообщать по телефону, в мессенджерах, а также вводить на незнакомых сайтах.

2. Чаще всего злоумышленники втираются в доверие, предлагая гражданам свою помощь. Либо сообщают, что произошли изменения в законодательстве и нужно уточнить данные, на основании которых вам предоставляются выплаты и другие меры господдержки.

В частности, вам могут предложить:

• помочь с оформлением пенсии, ее пересчетом или с получением доплаты;

• сверить данные для начисления социальных пособий;

• помочь получить другие меры господдержки.

3 Кроме звонков по телефону или в мессенджере, аферисты могут ходить по квартирам. Не открывайте двери незваным гостям, которые представляются сотрудниками государственных ведомств.

4. Имейте в виду, что услуги Социального фонда России можно получить только в клиентских службах (отделениях) СФР и на портале Госуслуг. При этом все услуги Соцфонда бесплатны!

Получить консультацию специалистов Единого контакт-центра СФР можно по номеру: 8 800 100 00 01.

5. Обратившись в любое отделение СФР, вы можете установить кодовое слово. В дальнейшем с помощью кодового слова можно будет без личного визита в Фонд уточнять персональную информацию о размере назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить данные лицевого счета или остаток материнского капитала. Для этого вам понадобится назвать кодовое слово при звонке в Единый контакт-центр фонда либо при обращении по телефонам региональных отделений СФР - их контакты вы найдете на портале Соцфонда: sfr.gov.ru