Мишустин поручил быстрее завершить строительство фортификационных сооружений в зоне СВО

Премьер также напомнил, что участники СВО должны вовремя получат положенные им выплаты. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу премьер Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Мишустин поручил Минстрою быстрее завершить строительство и передать Минобороны фортификационные сооружения на линии размещения вооруженных сил в рамках СВО.

Премьер сообщил, что большая часть фортификационных сооружений уже полностью оборудована.

- Также для Пограничной службы строятся новые и дооснащаются созданные опорные пункты, - отметил премьер.

Мишустин также сообщил, что власти приняли меры для кратного увеличения производства наиболее востребованных видов вооружений. По его словам, заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны максимально задействованы.

- Ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию, - сказал премьер.

Особое внимание Мишустин поручил уделить расширению ремонтной базы.

- Восстановление отдельных видов техники - сложный, трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов, для чего было принято решение сформировать в составе министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы быстрее возвращать его в строй, - рассказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что приоритетом правительства остается материальная и социальная поддержка военных.

- Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются, - сказал Мишустин.