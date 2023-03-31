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Экономика31 марта 2023 12:10

Мишустин поручил быстрее завершить строительство фортификационных сооружений в зоне СВО

Премьер также напомнил, что участники СВО должны вовремя получат положенные им выплаты
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Премьер также напомнил, что участники СВО должны вовремя получат положенные им выплаты. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер также напомнил, что участники СВО должны вовремя получат положенные им выплаты. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу премьер Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Мишустин поручил Минстрою быстрее завершить строительство и передать Минобороны фортификационные сооружения на линии размещения вооруженных сил в рамках СВО.

Премьер сообщил, что большая часть фортификационных сооружений уже полностью оборудована.

- Также для Пограничной службы строятся новые и дооснащаются созданные опорные пункты, - отметил премьер.

Мишустин также сообщил, что власти приняли меры для кратного увеличения производства наиболее востребованных видов вооружений. По его словам, заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны максимально задействованы.

- Ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию, - сказал премьер.

Особое внимание Мишустин поручил уделить расширению ремонтной базы.

- Восстановление отдельных видов техники - сложный, трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов, для чего было принято решение сформировать в составе министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы быстрее возвращать его в строй, - рассказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что приоритетом правительства остается материальная и социальная поддержка военных.

- Средства должны направляться своевременно и в полном объеме, важно продолжать внимательно следить за тем, чтобы их получали все, кому они полагаются, - сказал Мишустин.

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