Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал потери ВСУ за минувшие сутки на прошедшем брифинге: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 85, на Донецком до 260 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском до 35, на Херсонском до 30.

В этих кровопролитных боях наши воины ликвидировали не только более 440 солдат ВСУ и иностранных наемников, но и десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов противника.

Силами нашей оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны в Отрадокаменка, нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также три украинских беспилотника в Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

227 - вертолетов.

3625 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8487 - танков и других боевых бронированных машин.

1076 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4469 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9231 - единица специальной военной автомобильной техники.