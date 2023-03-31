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Политика31 марта 2023 13:04

Минобороны России ликвидировало на Донецком направлении 260 солдат ВСУ и иностранных наемников

Также наши воины уничтожили склад топлива 126-й бригады территориальной обороны в Отрадокаменка
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал потери ВСУ за минувшие сутки на прошедшем брифинге: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 85, на Донецком до 260 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском до 35, на Херсонском до 30.

В этих кровопролитных боях наши воины ликвидировали не только более 440 солдат ВСУ и иностранных наемников, но и десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов противника.

Силами нашей оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны в Отрадокаменка, нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также три украинских беспилотника в Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

227 - вертолетов.

3625 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8487 - танков и других боевых бронированных машин.

1076 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4469 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9231 - единица специальной военной автомобильной техники.

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