Раскрыта судьба Финляндии после вступления в НАТО: страну ждет незавидное будущее

Александр Шарковский считает, что Североатлантлический альянс использует Хельсинки Фото: REUTERS

Вступление Финляндии в НАТО - вопрос фактически решенный. Турция все же решила одобрить заявку Суоми. Таким образом, последний барьер на пути вступления в Североатлантический альянс снята.

Почему так произошло, и чем подобные выкрутасы обернутся для Финляндии в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал военный эксперт Александр Шарковский.

- Как будем отбивать атаки НАТО?

- Нам остается только укреплять собственные границы. Там сейчас создаются дополнительные войсковые соединения и объединения, например, Ленинградский военный округ, который, в числе прочего, будут прикрывать территорию на северном фланге.

- А мы вообще готовились к такому шагу Хельсинки?

- Я бы не сказал, что вступлении Финляндии в НАТО стало для нас полной неожиданностью, тем более, что разговоры об этом ведутся давно. Уже лет 10 назад финские власти проводили опрос своего населения относительно членства в альянсе, и там около половины граждан поддержали эту идею. Одновременно с этим шёл мощный идеологический накат с Запада, который подготавливал общественное мнение к тому, что Хельсинки присоединятся к НАТО.

- А зачем вообще это финнам?

- Экономически Финляндия потеряет многое. Она долго паразитировала на России. Финнам это сотрудничество было выгодно. Они знают, что Россия не собирается нападать на Финляндию.

А вот для НАТО новый член будет очень кстати. В принципе театр военных действий в этом регионе очень сложный для ведения боевых действий из-за характера местности. В этом плане у нашего северного соседа создана отличная сеть дорог, которую войска альянса смогут использовать в случае необходимости.

Кроме того, уже сейчас натовцы получат возможность размещать свои боевые самолеты рядом с нашей территорией и активнее использовать воздушное пространство Финляндии. НАТО и раньше могло это делать, но теперь это будет абсолютно легально.