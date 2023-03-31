Лариса Гузеева посоветовала россиянам засунуть провода в кошельки

Лариса Гузеева на съемки пришла с Жужей. Рядом — Екатерина Стриженова и Елена Кипер. Фото — Первый канал.

1 апреля Первому каналу исполняется 28 лет. По этому поводу новые и «старые» звезды канала и проект «Подкаст.Лаб» устроили телевизионное застолье «По Первое число» - проект покажут сегодня ночью: 1 апреля в 0.20. Практически первоапрельский «огонек» на современный лад — лаконично и иронично.

Проведут ночное застолье Лариса Гузеева и Вадим Галыгин, которые поговорят с ведущими всех подкастов ночного эфира. В застолье также участвуют телеведущие Екатерина Стриженова, Дмитрий Борисов, актрисы Александра Ребенок, Анна Банщикова.

Так как 1 апреля еще и день смеха или день дурака, то Галыгин расскажет откуда появилась традиция смешить и разыгрывать: «Раньше языческий Новый год праздновали в марте, заканчивались эти веселухи 1 апреля, когда весна окончательно вступала в права. И было поверье, что до 1 апреля спит домовой. Так в каждом доме его задабривали (молочком и т.д.), а чтобы он не злился что его разбудили 1 апреля – это должно было происходить весело, с розыгрышами, подколками».

Весело будет и на программе – 1 апреля на календаре. Как обычно эффектней других зажигает профессиональная актриса Лариса Гузеева. Сначала Лариса Андреевна сообщила: «Знаю, что сделать, чтобы деньги были всегда»… И речь шла не о том, что любимица публики стала звездой новой рекламной компании национальной платежной системы. Гузеева теперь в каждой рекламной паузе, а получают такие рекламные контракты только те звезды, кто пользуются доверием у людей – для чего компании заказывают специальные опросы и исследования. Но на основной работе – на ТВ Лариса учит другой финансовой грамотности: «Сегодня на ночь вставляете зарядное устройство от телефона в розетку, а провод вкладываете к себе в кошелек — повторяете и деньги, и работа будут всегда!»

Дальше звезда Гузеева говорила уже без шуток – о делах своих бытовых. Как известно Лариса Андреевна хорошая хозяйка – готовит отлично, но есть проблемы на приусадебном участке загородного дома: «Я не могу петрушку даже вырастить! Как-то мне показалось, что могу цветы выращивать – купила семена цветов, также семена укропа, петрушки. Ничего не взошло».

На съемках Гузеева была не одна, а с личным пушистым антидепрессантом породы мальтипу – собачку зовут Жужа. Телеведущая говорит: «Я была всегда холодна к собакам, к кошкам. И год назад моя дочка подарила мне Жужу и я «сошла с ума». Жужу люблю как человека, постоянно целую, беру на руки, разговариваю». И Гузеева, и ее муж впервые стали в доме «сюсюкаться» - так их умиляет Жужа: «Мой муж (седой уже человек) тоже «ломает» язык, называет ее «моя сладкая девочка».

Гузеева говорит, что многие ее знакомые теперь по ночам не зависают в соцсетях, а смотрят подкасты на Пером. Кстати, у Ларисы интересная тема подкаста «Письма» - недавно она читала с гостями переписку Фаины Раневской, ранее — маршала Рокоссовского, Роберта Рождественского с семьей, убежденного холостяка Ивана Тургенева, Георгия Буркова, Марии Каллас.