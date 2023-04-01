Мясо «с кровью» вызывает тяжелую болезнь: ученые предупредили об опасности популярного блюда

Контрольные закупки и тесты делали целый год Фото: EAST NEWS

То, что мясо птицы и свинину нельзя готовить с кровью известно уже давно: не ровен час себя познакомишься с паразитами и сальмонеллой. Но ученые из Таиланда выявили новую угрозу. Исследуя продукты, приготовленные из свинины и курицы они обнаружили у бактерии E. Coli (или кишечная палочка) удивительную способность переселяться из кишечника в мочевой пузырь. Такое переселение бактерий может приводить к воспалению в мочеиспускательном канале и самом пузыре. Бактерии эти известны еще и тем, что в последнее время развили в себе способность противостоять почти всем видам антибиотиков. Так что лечиться от такой заразы будет непросто.

В США организовали масштабное исследование и попытались выяснить, как кишечная палочка с продуктами из свинины, курицы и индейки попадает в организм людей. То есть проследили путь бактерий от образцов мяса до мочевого пузыря несчастного гражданина, обратившегося к урологу с жалобами.

Вы спросите, как это возможно? А вот как: умники из трех крупнейших вузов страны, включая Университет Джорджа Вашингтона, Мичиганский университет и Университет Северной Аризоны, исследовали 1 923 образца мяса различных видов из девяти мега-маркетов в городе Флагстафф, штат Аризона. Контрольные закупки и тесты делали целый год. Затем собрали результаты 1 188 анализов мочи и крови из Медицинского центра Флагстаффа за то же время. С помощью генетического тестирования удалось установить, что причиной 8% всех случаев заражения E. Coli мочевыводящих путей были партии мяса, которые тестировались в рамках контрольной закупки. Бактерии удалось узнать по генетическому «отпечатку пальца».

Так что, есть еще один повод не снимать сочные кусочки свинины и курочки с шампура раньше времени и дать им хорошенько прожариться.