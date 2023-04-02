Был женат на Гагариной, а любил Пересильд: Фотограф Дмитрий Исхаков признался в тайной страсти

Юлия Пересильд. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался, что тайно влюблен в актрису Юлию Пересильд. Известный столичный фотограф называет ее своей музой и не скрывает, что совершенно очарован ею. До недавнего времени с таким трепетом Дмитрий говорил только об одной женщине – своей бывшей жене. И вот теперь экс-супруг Гагариной признался, что всегда был неравнодушен к звезде фильма «Вызов».

«Я работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, но сотрудничество с некоторыми знаменитостями запомнилось надолго. Например, я очень люблю работать с Юлией Пересильд. Она занимает особое место в моем сердце. Думаю, я тайно в нее влюблен. Хотя как фотограф я влюбляюсь в каждую свою модель, по крайней мере на съемках. Это очень помогает, потому что когда видишь человека влюбленными глазами, ты видишь в нем только лучшее», - рассказал Дмитрий в интервью «Мосленте».

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись после шести лет брака. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Исхаков работал со многими звездами российского кино и шоу-бизнеса. До Полины Гагариной он встречался с актрисой Равшаной Курковой. Равшана и Дмитрий познакомились на Мальте в 2010 году, когда он летом снимал её с бывшим мужем Артёмом Ткаченко для романтической фотосессии. Вернувшись в Москву, они начали встречаться. Ходили слухи, что Дмитрий и Равшана вот-вот поженятся, фотограф даже подарил своей избраннице обручальное кольцо, но до свадьбы дело так и не дошло.

Гагарина и Исхаков развелись в декабре 2020 года после шести лет брака. Говорят, причиной их расставания стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым сотрудничала звезда. Все это время Дмитрий не высказывался о новом избраннике бывшей жены. И только недавно дал волю эмоциям. В соцсетях подписчики написали ему: «Почему Полина опять рядом с Чиняевым, невыносимо на это смотреть».

Исхаков опубликовал на своей странице вопрос фолловеров и написал развернутый ответ. Бывший муж Гагариной дал понять, что все происходящее в личной жизни экс-супруги его теперь не касается.

«Как же вы меня, как бы сказать помягче, утомили. В надежде, что это увидят все фанаты и фан-клубы и передадут друг другу! За последние дни я получил много сообщений в разных мессенджерах и площадках с разными просьбами что-то передать или сказать Полине Гагариной. И это продолжается несколько лет, и я молчал или игнорировал. Понимаю, как все это работает и, возможно, нужно было время. Но, друзья, имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать, кричать, умолять, просить и т.д. о Полине Гагариной, даже из самых светлых чувств и побуждений. Рассчитываю на ваше понимание», - написал Исхаков.

Дмитрий не скрывал, что им с Полиной после развода не удалось остаться друзьями. Более того, фотограф жаловался, что бывшая жена препятствует его общению с дочкой Мией и вывозит девочку отдыхать за границу без его ведома.