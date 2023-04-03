Туристский бренд Ростовской области украсил вагон фирменного поезда «Москва — Ростов-на-Дону»

Купе выполнено в стиле «Вольный Дон». Фото: пресс-служба СКЖД

В стиле туристского бренда Ростовской области оформлен вагон фирменного поезда «Москва — Ростов-на-Дону». Заместитель губернатора региона Александр Скрябин посетил главный железнодорожный вокзал донской столицы и посмотрел, как выполнен дизайн в вагонах фирменного поезда РЖД «Премиум» № 019С/020С сообщением Москва – Ростов-на-Дону – Москва. Экскурсию по необычным вагонам провели директор агентства по туризму и деловым коммуникациям Татьяна Горяйнова и начальник Северо-Кавказского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Виктор Досов.

Александр Скрябин отметил, что с «Федеральной пассажирской компанией» у правительства региона давнее тесное сотрудничество.

Так, в 2022 году был запущен новый поезд «Таганрог — Санкт-Петербург». Среди гостей и жителей области стали популярные экскурсионные туры выходного дна в Таганрог на ретро-поезде с локомотивом на паровой тяге.

- Брендирование железнодорожного транспорта – очередной совместный проект, который, я уверен, сможет привлечь дополнительное внимание потенциальных туристов и станет еще одним механизмом по увеличению туристического потока в Ростовскую область, что соответствует целям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - поделился Александр Скрябин.

Оформление в вагоне выполнено в стиле «Вольный Дон». Пассажиры смогут погрузиться в атмосферу Донского края во время долгих поездок. Кроме оформленного СВ-вагона, в поезде проделали частичное брендирование девяти купе в пяти составах. Отметим, что с помощью QR-кодов пассажиры смогут перейти сайт Visitdon.ru и поближе познакомиться с Ростовской областью. Также в вагонах будет несколько буклетов, где можно увидеть интересные места региона, которые стоит посетить.

Отметим, что у каждого брендированного купе есть определенная тематика. Например, «По Дону гуляем», «Большой казачий круг», «Донская степь», «Стартап Петра Первого», «Долина Дона», «Родина Шолохова» и «Ростов-на-Дону». Внутри купе дизайнеры поместили фотографии с интересными и красочными локациями области. Для большего уюта мастера изготовили брендированные скатерти, покрывала, декоративные подушки и подхваты для штор с вышивкой «Вольный Дон». Приятным дополнением стали настольные статуэтки и брелоки в виде красного коня, который символизирует свободолюбивый дух дончан и бескрайние степи. Обычные ковры решили заменить на синие, как символ реки Дон.

- Туристическая сфера является одной из серьезных отраслей экономики, ее развитие находится на постоянном контроле губернатора Василия Юрьевича Голубева. С учетом геополитических событий сегодня идет переориентация с выездного туризма на внутренний. И для этого в Ростовской области делается очень многое, - рассказал Александр Скрябин.

Отметим, что в Ростовской области работа по брендированию транспорта началась еще в 2020 году. Тогда ливрея самолета авиакомпании «Азимут» была выполнена в стиле «Вольного Дона». Сегодня работа бренда направлена на железнодорожный транспорт.