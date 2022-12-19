Шоколадный подарок своими руками

Книга "Тарелка молодости" Сергея и Милены Ильиных

Полезные сладости существуют, считают блогеры и авторы книги о здоровом образе жизни и питании «Тарелка молодости. Есть, жить, любить и оставаться молодыми» Сергей и Милена Ильины.

Сергей и Елена Ильины.

По их мнению, шоколад точно нужно делать своими руками. Главное – подобрать самые лучшие ингредиенты и самому заняться готовкой. От такого подарка у ваших друзей и близких не только улучшится настроение, но и здоровье!

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Для своего шоколада выбирайте самые лучшие ингредиенты: био- или органик-какао, хорошее кокосовое или какао-масло. Потому что шоколад – это не еда, это наслаждение, а на наслаждении нельзя экономить!

Для одной порции шоколада:

1/2 стакана кокосового или какао-масла

3 ст. л. какао-порошка

2 финика, любимые орехи, семечки, сухофрукты

Кокосовое масло. Выбирайте нерафинированное холодного отжима. Купить его можно в магазинах или на сайтах здорового питания. Масло кокоса находится в твердой или пастообразной форме, а при температуре выше +25 °С становится жидким. Лучше отдавать предпочтение маслу кокоса, а не какао-маслу, так как оно исключительно полезное, да и работать с ним легче.

Какао. Сергей и Милена Ильины используют сырой органический какао-порошок. От его качества зависит вкус любого шоколада. Конечно, за неимением лучшего можно взять «Золотой ярлык», но, если вы хотите стать кулинаром-кондитером с большой буквы, придется забыть о компромиссах. Качественное какао можно купить в магазинах здорового питания или заказать онлайн.

Семена, орехи, зерна лучше выбирать сырые либо замачивать их, чтобы решить проблему усвоения питательных веществ из них.

Финики. Авторы в своих рецептах используют мягкие, почти свежие иранские финики, которые вы можете сейчас купить на любом рынке или в большинстве магазинов. Для того чтобы шкурка от финика не повлияла на внешний вид наших изделий, лучше ее отделить. Сделать это несложно, если обдать финики кипятком буквально несколько секунд или замочить их в теплой воде на несколько минут. Шкурка начнет отделяться сама.

ГОТОВИМ НА РАЗ-ДВА-ТРИ

Готовить шоколад просто, быстро и интересно. Растопите масло, вмешайте какао-порошок – и, в общем-то, все! А вот эффект от этого действа впечатляющий. Буквально на глазах масса начинает твердеть и превращаться в плитку шоколада, если добавляли подсластитель – то сладкого, если какие-либо наполнители – то с изюминкой.

Приготовление

Как следует растапливаем масло на водяной бане.

Финики обдаем кипятком и очищаем от кожуры и косточек.

В чаше блендера в какао-порошок понемногу добавляем масло и смешиваем.

Добавляем финики, смешиваем еще раз.

Разливаем шоколад по силиконовым формам, сверху укладываем любые орехи, семена и сухофрукты.

Убираем в холодильник на 20–30 минут.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Как нам всем порой хочется забыть про возраст и продлить молодость! Чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие в любом возрасте, необходимо следить за диетой и четко представлять себе, как и что можно приготовить, а что лучше съесть в первозданном виде.

В книге «Тарелка молодости. Есть, жить, любить и оставаться молодыми» собраны советы и рецепты, которые буквально повернут время вспять.

При этом самая свежая информация об открытиях в области anti-age (омоложение и сохранение здоровья в любом возрасте) подается простым и доступным языком, а рецепты довольно простые и не требуют много времени. И да, это сладости без сахара, без глютена, без дрожжей и без животных продуктов. Вкусно и полезно!