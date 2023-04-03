Советы строителя: на что обратить внимание, если собрался ремонтировать крышу

Да, такой у нас менталитет — наш человек все стремится сделать самостоятельно. И неважно, строитель он, металлург или учитель. Загородный дом или дачу в большинстве случаев будет строить сам. Пусть долго и хлопотно, с ошибками и переделками, но сам.

Чтобы ошибок и переделок было как можно меньше, необходимо четко придерживаться проекта и всей имеющейся технической документации, все этапы работы продумывать тщательно и заранее. И, раз уж вы сэкономили на строителях, важно не экономить на материалах и технологии там, где это особенно критично.

В небольшой статье мы вряд ли сможем сформулировать четкий план работ по устройству крыши частного дома, но попробуем обозначить те ключевые моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

Прежде всего важно определиться с формой крыши…

По форме крыши, в первую очередь, делятся на скатные и плоские. Теоретически возможно устроить плоскую эксплуатируемую крышу. Разместить на ней, например, зону отдыха или небольшой сад. Но это довольно сложная задача — ее лучше доверить профессионалам.

Если решили, что сами с усами, то ваш выбор — скатная крыша. То есть такая, у которой кровельная плоскость имеет угол наклона более 5 градусов. Она может быть с холодным чердаком или наоборот, с утепленной мансардой (эксплуатируемым чердачным пространством).

Скатных крыш — огромное разнообразие:

• односкатные;

• двускатные;

• шатровые;

• вальмовые;

• мансардные;

• и т. д.

Односкатные используются в основном в хозяйственных постройках. А самыми популярными среди самостоятельных застройщиков являются двускатная и мансардная крыши.

Угол наклона двускатной крыши обычно 25 – 45 градусов. Мансардные крыши чаще возводят с двумя углами наклона: 25 – 35 градусов для верхней части и 50 – 80 градусов для нижней — это позволяет увеличить высоту мансарды.

Скелет крыши — стропильная система

Это несущая конструкция крыши, на которую монтируется кровля и весь кровельный пирог. Помимо этого, стропильная система должна быть рассчитана на снеговые и ветровые нагрузки, характерные для региона, в котором возводится здание.

Стропильная система частного дома чаще всего полностью выполняется из дерева, но может иметь и металлические элементы. В ее конструкции практически всегда присутствуют:

• коньковый брус;

• прогоны;

• затяжки;

• лежни;

• мауэрлат;

• стойки;

• стропильные ноги.

Если вы, не имея строительного образования, самостоятельно занимаетесь устройством кровли, нужно точно следовать проектной документации.

Конструкция стропильной системы некоторым образом зависит и от кровельного материала, которым предполагается крыть крышу. Например, для устройства кровли из битумной черепицы нужна сплошная обрешетка из OSB, а для металлочерепицы или ондулина подойдет разреженная. В свою очередь, шаг разреженной обрешетки для разных листовых материалов тоже разный — зависит от размера листа и угла наклона крыши.

Кровельный пирог — многослойное «тело» крыши

Кровельный пирог — это сама кровля и все те материалы, которые укладываются под нее для изоляции помещений от воздействий внешней среды — высоких и низких температур, влаги, шума. Его состав зависит от двух основных факторов — какая кровля будет монтироваться, и предполагается ли эксплуатировать чердачное пространство.

Самый простой случай — крыша с неэксплуатируемым чердаком. При этом теплоизоляция укладывается на перекрытие, а это и проще, и дешевле. Да и зашивать чем бы то ни было кровлю с внутренней стороны не нужно. Но в последнее время этот вариант встречается довольно редко — все стремятся использовать площадь постройки по максимуму.

Чтобы сделать теплый чердак или жилую мансарду, монтируют кровельную систему, которая включает следующие слои (снизу вверх):

• внутренняя подшивка (как правило, вагонкой или гипсокартоном);

• слой пароизоляционного материала;

• утеплитель между стропильных досок;

• паропроницаемая, влагозащитная (супердиффузионная) мембрана;

• контробрешетка которая обеспечивает вентиляционный зазор;

• обрешетка;

• кровельный материал.

Для самостоятельного возведения крыши лучше всего выбирать простые в работе кровельные покрытия

Сегодня действительно есть такие виды кровли, с которыми справится даже неспециалист. Достаточно посмотреть на YouTube пару роликов «Как покрыть крышу частного дома», внимательно прочитать инструкции от производителя и аккуратно следовать всем полученным рекомендациям.

Сразу отметаем черепицу — и керамическую, и цементно-песчаную. Фальцевую металлическую кровлю тоже. Самостоятельно справиться с ними, не будучи высококлассным специалистом, не имея помощников и специального оборудования, практически нереально.

Металлочерепица и профнастил — кровельные материалы на основе листового металлопроката — довольно просты в работе. Это современные и эстетичные материалы, долговечные, с хорошими эксплуатационными характеристиками. Хотя, долговечность и практичность все же зависят от того, какой профнастил или металлочерепицу выбрать. Например, профнастил толщиной 0,4 мм с покрытием из полиэстера — не самый лучший выбор. Эконом-вариант, который впоследствии может обернуться дополнительными тратами на ремонт. А вот листы 0,45 – 0,5 мм с качественным полимерным покрытием будут служить долго.

Если вас не смущает необходимость монтировать сплошную обрешетку, хотя это довольно дорого и непросто, то вы легко справитесь с укладкой гибкой (битумной) черепицы, которую еще называют мягкой кровлей. Это тоже современный, красивый и весьма практичный кровельный материал. В отличие от металлической кровли, мягкая не перегревается летом и не переохлаждается зимой, не шумная.

И еще один технологичный материал, которым можно самостоятельно покрыть крышу частного дома или дачи — ондулин. Это легкие листы из пропитанной битумом целлюлозы. Чем особенно хорош ондулин с точки зрения самостоятельного устройства кровли — его можно монтировать без специальных инструментов и практически без помощников. Нужен только молоток, нож и ножовка. А еще он не шумит, не протекает, не ржавеет, и обрешётка под него обойдется значительно дешевле сплошного основания.

Итак, если вы не кровельщик и не строитель по образованию и роду деятельности, не пытайтесь воплотить в жизнь архитектурный шедевр из самых замысловатых и вычурных материалов. Выбирайте простые конструкции и самые простые в работе материалы. Тогда у вас все получится, и вы точно сможете гордиться результатами своего труда.