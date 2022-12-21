Центральная Россия прирастает новым жильем

Фото: ДОМ.РФ

Можно ли рассчитывать на дополнительное снижение ставок по льготной ипотеке? Как меняется арендное жилье в регионах? На эти вопросы ответили специалисты ДОМ.РФ на конференции «Развитие жилищного строительства в ЦФО (Центральном федеральном округе)». Собрали важные цифры, которые были озвучены спикерами.

Ипотека продолжается

Несмотря на сложности текущего года жилищные кредиты в Центральной России по-прежнему пользуются высоким спросом. Сегодня около 23% всей российской ипотеки выдается именно в регионах ЦФО. Одним из драйверов развития рынка стали льготные программы - за все время их действия в федеральном округе выдано около 440 тыс. таких кредитов. Еще 70 тыс. многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки. Тренд на развитие ипотечного рынка сохранится и в следующем году благодаря субсидированным программам, отмечает замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

Позитивную динамику подтверждают и в Банке ДОМ.РФ - за текущий год в ЦФО выдано жилищных кредитов на сумму 76,8 млрд рублей - на 15% выше, чем в 2021 году. При этом 78% займов берут на покупку строящегося жилья. В лидерах по объемам выдачи Москва, Подмосковье, Воронежская, Тверская и Тульская области. Особый рост темпов кредитования отмечается в Липецкой и Ивановской областях – сразу в три раза. В топе также Костромская (прирост на 90%), Тульская (на 60%) и Тверская области (на 50%).

Фото: ДОМ.РФ

Замдиректора Управления продажами Банка ДОМ.РФ Ирина Кизимчук объяснила статистику выгодными условиями кредитования и широкой продуктовой линейкой. Доступности кредитов способствует и цифровизация отрасли. У банка работает электронное подтверждение доходов и занятости, доступна электронная регистрацию ипотечных сделок в Росреестре.

— В этом году начали проводить дистанционные сделки с помощью мобильных банкиров. Клиенты активно пользуются возможностью подписать кредитную документацию с помощью электронной подписи, которую оформляют им выездные сотрудники банка, – рассказала Ирина Кизимчук.

Клиенты банка также используют программы софинансирования ставки: «Семейную» (по ставке от 5%) и «Льготную» (от 6%) ипотеки. На них в ЦФО пришлись две трети кредитов.

Около 90% жилья в Центральной России строится с эскроу

Сейчас в регионах ЦФО возводят более 34,5 млн «квадратов» нового жилья. Из них 87% — c использованием механизма счетов эскроу, иначе его называют «проектным финансированием». Такой алгоритм участия в долевом строительстве защищает средства покупателей, а девелоперам дает возможность бесперебойного финансирования, которое позволяет им не зависеть от темпов продаж.

По словам Екатерины Власовой, в стадии строительства в Центральной России сейчас более 2,5 тысяч многоквартирных домов, в которых появятся 670 тысяч квартир. Примечательно, что более половины (55%) всех новых объектов - на территории Москвы, Воронеже и Рязани.

В этом году в регионах ЦФО начали возводить более 1000 домов на 245 тысяч квартир.

800 тысяч «квадратов» жилья построили за год при при участии ДОМ.РФ

Институт развития ДОМ.РФ передает участки земли, которые находятся в федеральной собственности, на баланс регионам либо продает их через аукционы напрямую девелоперам. Ранее неэффективно используемую территорию осваивают застройщики и муниципалитеты, возводя современные ЖК и развивая инфраструктурные проекты для нужд жителей.

— Каждая жилая стройка начинается с земли, поэтому комплексную работу по перезагрузке неиспользуемых федеральных территорий ДОМ.РФ начинает с подбора и градостроительной подготовки участков под застройку. Этим мы занимаемся в тесном контакте с регионами и муниципалитетами. Затем включаются другие наши механизмы: прозрачные аукционы, льготное финансирование инфраструктуры, проектное финансирование, ипотечные госпрограммы. Таким образом, получается полный цикл поддержки проектов разного масштаба, который удешевляет и ускоряет строительный процесс, способствует развитию экономики субъектов и повышению качества жизни людей, — отметил и. о. директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Сергей Сумин.

В восьми регионах ЦФО на участках, ранее переданных ДОМ.РФ субъектам и застройщикам, в текущем году введено в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных метров жилья. В топ-3 регионов: Москва (ввели около 382 тыс. кв. м), Подмосковье (около 250 тыс. кв. м) и Курская область (более 45 тыс. кв. м).

Также власти восьми субъектов Центральной России выдали с начала года разрешения на постройку более 666 тысяч «квадратов» жилья на землях, полученных от ДОМ.РФ.

Всего за 2022 год ДОМ.РФ вовлек в хозяйственный оборот 77 участков общей площадью 520,6 га в 15 регионах ЦФО – под строительство жилья и других объектов.

Фото: ДОМ.РФ

Льготы для операторов арендных домов

ДОМ.РФ развивает рынок цивилизованной аренды жилья с помощью создания многоквартирных домов с современной отделкой, мебелью и техникой. Липецкие власти накануне приняли льготу для операторов арендных домов, которая позволит запустить пилотный арендный проект Института развития в регионе. Строить дом на ул. Неделина начнут в 2023 году. Арендаторам будут доступны 139 квартир общей площадью около 6 тыс. кв. м.

Аналогичные льготы введены уже в 18 субъектах и находятся на рассмотрении еще в четырех.

— Это не только шаг навстречу инвесторам, но, в первую очередь, возможность снизить арендную плату для жильцов, — объяснила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Единая ипотека со сниженной ставкой теперь в Рязани

В прошлом году в России запустили Единую ипотечную программу. Сейчас существуют программы льготной ипотеки, субсидируемые как из регионального, так и федерального бюджета. Чтобы объединить меры поддержки и сделать их более адресными и создан новый механизм. К нему присоединились уже 19 регионов. Среди субъектов ЦФО это Белгородская область, теперь программу запускают и в Рязанской области.

Работники бюджетной сферы смогут получить «дисконт» в 2 процентных пункта к программе «Льготной ипотеке» на новостройки. Максимальная сумма кредита не должна превышать 6 млн рублей.

Московская и Калужская области сейчас также прорабатывают условия Единой ипотеки в своих регионах.