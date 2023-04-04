В Энергодаре открылся городской бассейн

В городском бассейне восстановлены водоснабжение и водоотведение, отремонтированы системы вентиляции и электроснабжения, мужская раздевалка. Восстановлена система водоподготовки: приобретены расходные материалы для водоочистки, проведено техобслуживание трубопроводов и всех их узлов. После этого санитарные врачи провели полный цикл бактериологических анализов воды и дали «добро».

Территория вокруг здания была благоустроена. А внутри кроме плавательного бассейна есть залы аэробики и лечебной физкультуры, тренажёрка и настольный теннис. Занятия проводят опытные тренеры и инструкторы-реабилитологи.

Для детей до 18 лет открыт набор на бесплатной основе в спортивные группы по плаванию. Для сотрудников Запорожской АЭС и пенсионеров будет действовать 50% скидка. А дети смогут посещать бассейн бесплатно.