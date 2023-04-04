На могиле Жириновского установят бронзовую скульптуру в полный рост

Изображение постамента пока держится в секрете, кое-какие подробности уже раскрыты Фото: REUTERS

В Госдуме сегодня открылась выставка «Жириновский навсегда». На ней помимо всего прочего анонсировали памятник, который установят на могиле Владимира Вольфовича в годовщину его смети. И хотя изображение постамента пока держится в секрете, кое-какие подробности уже раскрыты.

Как стало известно «Комсомолке», решение о том, как именно будет выглядеть могила Жириновского на Новодевичьем кладбище, принимали родственники и члены ЛДПР совместно. Автор композиции — народный художник России, академик Российской академии художеств, лауреат государственных премий Андрей Ковальчук. Как он рассказал, идея была показать волевой характер политика и его постоянную готовность к схватке. Поэтому поза для монумента была выбрана решительная и экспрессивная. Собственно, таким Владимира Вольфовича народ и запомнил.

Материал из которого выполнен посмертный памятник — бронза. Благородный сплав, позволяющий точно передать черты лица, что было особенно важно для скульптора. Бронзовый Жириновский будет стоять на постаменте из двух видов гранита — зеленом и черно-коричневом. Общая высота композиции 2,75 метра.

На выставке в Госдуме были показаны лишь фрагменты монумента. В секрете держится и надпись, анонсировали только, что это будет цитата Владимира Вольфовича. Причем именно та, которую он сам завещал написать на его могиле.

Официально откроют монумен 6 апреля на Новодевичьем кладбище.