Икра по правилам: Как уберечься от фальшивого деликатеса

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КУПИЛ БАНОЧКУ — ПОЛУЧИЛ КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ

Чем ближе Новый год, тем активнее люди интересуются главным деликатесом праздничного стола — красной икрой. Этот вкусный и полезный продукт уже десятки лет является традиционным украшением пира. Однако в последние годы его качество становится все хуже и хуже. Например, если в 2018 г., Роскачество выявило нарушения у 31% проверенных образцов, то в 2021 г. (проверки Роскачества проводятся раз в несколько лет) уже у 81%!

В этом году, похоже, ситуация не улучшилась. Независимая организация защиты прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) насчитала более 530 публикаций в СМИ о появлении в продаже недоброкачественной и поддельной икры.

Трудно назвать регион, где бы не было подделок, — тут и Москва с Санкт-Петербургом, и Севастополь, и Центральная Россия, и Поволжье с Уралом, и Сибирь с Дальним Востоком, в общем, нет преград засилью фальшивок.

На рынках и в небольших магазинчиках всей страны начинает активно продаваться якобы камчатская и сахалинская «натуральная красная икра» по подозрительно низким ценам — 200-300 рублей за 220-граммовую баночку. Это раз в 10 дешевле, чем должен стоить настоящий продукт. В честь чего такая щедрость?

- Потому что это напрямую от производителя, - врут и не краснеют продавцы, и люди верят этим сказкам.

А ларчик открывается просто — вопреки надписям на баночках народу впаривают не икру, а в лучшем случае крашенный желатин. Современные технологии позволяют создавать оранжевые шарики, которые лопаются во рту. Но это не икра, а имитация — кстати, честные производители указывают это на своих баночках.

Второй тип фальшивок гораздо опаснее — когда в баночках икра, но произведена она непонятно из какого сырья, в каких условиях, с нарушением технологии и санитарных требований. В таких баночках практически обязательно присутствует кишечная палочка, запрещенный токсичный консервант уротропин и запрещенные красители.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРИЗРАКИ

Остановить этот конвейер подделок очень сложно. Дело в том, что, как правило, их выпуском занимаются предприятия-призраки. Те, которых никогда не существовало, либо которые давно прекратили свою деятельность. В этом неоднократно убеждались сотрудники общественных и государственных контролирующих организаций, когда пытались прийти с проверкой по адресам, указанным на баночках с фальшивой икрой.

Например, при проверке баночек с надписью «Икра лососевая зернистая» производства сахалинских ООО «Персей» и «Нави» эксперты ОПИ обнаружили, что там не икра, а самая настоящая отрава. Стали проверять этих производителей, и оказалось, что эти ООО уже несколько лет как прекратили свою деятельность. Не существует и компании «Камчатский икорный дом», которая уже несколько лет указывается в качестве производителя той самой икры по 200 рублей за баночку — имитированной, выдаваемой за натуральную.

Таких историй по стране — десятки, если не сотни.

- Беда в том, что даже обнаружив, что продукция произведена несуществующим предприятием, надзорные органы практически не имеют возможности блокировать ее дальнейший оборот, - отмечают в ОПИ. - Фальсификат может производиться в одном месте, продаваться – в другом, а на банке будет указано третье. Обнаружить место реального производства и каналы распространения очень сложно.

Как правило, продается такой товар как можно дальше от места производства, указанного на банке. Расчет фальсификаторов понятен: никто не будет проверять какое-то мелкое предприятие за тридевять земель от места продажи. Поэтому все чаще в средней полосе России появляется продукция якобы камчатских и сахалинских предприятий. Но стоит не полениться и проверить, как выясняется, что это обман.

Не спасает ситуацию даже наличие информационной системы «Меркурий». Так, недавно в Магаданской области было выявлено шесть фирм-призраков: «Ананда», «Берингия», «Диакс», «Клан», «Миранда» и «Ю-Трейд». Все они значились в информационной системе «Меркурий» - да вот только адреса оказались липовыми. Выехавшие туда специалисты Россельхознадзора не обнаружили ни производственных площадок, ни сырья, ни продукции.

Такие «призраки» нужны для легализации незаконно произведенной икры и обхода системы «Меркурий». Так, по документам, с этих шести площадок было поставлено в центральные регионы России как минимум 3250 тонн продукции. На самом деле эта икра — нелегальная, изготовленная неизвестно где, без проверки качества.

БРАКОНЬЕРЫ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Размах теневого икорного бизнеса поражает. В одной только Калужской области зафиксировано 460 фактов выпуска готовой продукции, не обеспеченной сырьем, по сути – из нелегально добытого продукта. Аналогичные нарушения выявляются и в других регионах.

Еще один канал поставки «левой» икры — частные перевозки.

- Остается лишь с ужасом представлять, каков реальный размах теневого оборота, если в нынешнем году с Камчатки в одних только багажах пассажирских самолетов было без каких-либо документов вывезено более 145 тонн красной икры, - отметили в ОПИ. - Средняя стоимость икры, перемещенной таким образом за пределы полуострова с 2020 года превышает 5 миллиардов рублей.

Некоторые покупатели считают, что нелегальная икра хоть и ворованная, но ничуть не хуже легальной по своим качествам. Это не так. Именно в нелегальной из-за несоблюдения требований к процессам производства, хранения и транспортировки обнаруживается кишечная палочка, паразиты и антибиотики.

Выпуск контрафактной икры наносит ущерб не только здоровью покупателей и бюджету страны, но и водным ресурсам России. Браконьеры вне всяких квот уничтожают десятки и сотни тысяч тонн лососевых и других семейств тихоокеанских и североатлантических рыб, оставляя после себя безжизненные водные пространства. При этом добросовестные предприниматели испытывают дефицит сырья и вынуждены повышать цены на свою продукцию. В результате несут потери все, кроме подпольных воротил икорного бизнеса.

«МЕРКУРИЮ» ПОМОЖЕТ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Как же избавиться от этого спрута, опутавшего своими щупальцами всю страну?

Отчасти решить проблему поможет усиление контроля за перевозкой икры из добывающих регионов. Так, с 1 ноября 2022 г. действует постановление правительства РФ № 1947 «О порядке обеспечения соблюдения запрета на перемещение физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления более 10 кг в расчете на одно физическое лицо за один рейс...» Однако «бутлегеры от икры» нашли способ его обходить: отправляют в замороженном виде в пластиковых термобоксах курьерской службой экспресс-доставки «ЕМС» («Почта России») до 13 кг за 1 отправление ( как раз вес стандартного транспортного бокса с икрой). Подобным образом многочисленные мелкие ручейки браконьерской икры начинают просачиваются на материковую часть страны и растворяться на столах россиян.

Решить проблему помогут более активные меры комплексного пресечения всех незаконных путей поставок икры, а также внедрение точного учета и прослеживаемости объемов ее производства и оборота, уверены эксперты.

- Одной только системы «Меркурий», в которой отображается сырье для производства готовой продукции, недостаточно для предупреждения и пресечения поступления фальсифицированной продукции на полки магазинов, - сказал председатель ОПИ Олег Павлов. - Очевидно, что российский рынок икры нуждается в более действенных механизмах контроля, чем существующие. Требуется принятие срочных мер для комплексного пресечения всех незаконных путей поставок икры, а также точного учета объемов ее производства и оборота.

Эксперты ОПИ уверены, что спасти ситуацию сможет подключение икорного бизнеса к Национальной системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров («Честный знак»). Он доказал свою эффективность в контроле за производством и продажей изделий легкой промышленности, молочной, парфюмерно-косметической, табачной продукции, лекарственных препаратов. Готовится к внедрению «Честного знака» и пивная промышленность.

Инициативу включить в этот перечень производство и продажу икры поддержали Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минприроды, Роспотребнадзор и Росрыболовство.

- Мы убеждены, что ее реализация не должна откладываться, - говорит Павлов.

Связка «Меркурия» и «Честного знака» – это не новшество, она уже работает в молочной сфере. Так «Меркурий» фиксирует объемы сырья, которые поступают с ферм на завод, а «Честный знак» - объемы готовой «молочки», которая сходит с конвейера. Благодаря этому Россельхознадзор может в автоматическом режиме выявлять предприятия которые выпускают больше товаров, чем могли из имеющегося у них сырья. Мониторинг ведомства доказал, что число предприятий-нарушителей сократилось до 13-15% по итогам октября, хотя в еще в июне их было 17%, а в апреле – 30%.