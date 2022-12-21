80% россиян хотят, чтобы в стране появился доступный отечественный автомобиль

В России стартует выпуск новых кроссоверов «Москвич 3», первые машины поступят в продажу уже до конца года. Фото: REUTERS

В России стартует выпуск новых кроссоверов «Москвич 3», первые машины поступят в продажу уже до конца года. Кроме того в новой линейке «Москвичей» со временем появятся электрокары и другие авто, с современной «начинкой» и ультрамодным дизайном. Однако россиян огорчило, что пока в стране не планируется выпуска бюджетных машин. Отвечая на вопрос, сколько должен стоить отечественный автомобиль, большинство респондентов заявили, что до одного миллиона рублей. Только тогда машины станут доступны всем желающим. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

При этом 40% россиян считают, что машина, которая производится в России, должна стоить до 500 тысяч рублей. Ведь не нужно тратить деньги на закупку запчастей за границей, за импорт материалов, все должно производиться на Родине и тогда машина получится доступной всем желающим.

«Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, поэтому должен быть доступен каждому», – уверенного говорит респондент.

Еще 41% отмечают, что отечественный автомобиль должен стоить до миллиона. Пусть уж он будет не совсем дешевым, но доступным, а главное качественным. Россияне уверены, что за такие деньги вполне можно выпустить хорошую машину, и покупать ее будет, с удовольствием.

«Думаю, хорошая отечественная машина должна стоить не больше миллиона», - говорит участник опроса.

«Согласен, максимальная цена – 1 миллион. И тогда люди заинтересуются», - отмечает другой.

Еще 7% россиян добавили, что для них максимум – 1,5 миллиона рублей за отечественную машину. Если она будет стоить от 1 до 1,5 млн, то, наверняка, она будет качественной, современной, но в то же время, купив ее, человек не разорится.

А вот 10% опрошенных говорят, что нормальная цена для хорошего автомобиля, произведенного в России – 1,5 – 2 миллиона рублей. То есть, как раз столько, сколько стоит новый кроссовер «Москвич». Такие машины будут не хуже иномарок по качеству, доступным опциям и внешнему виду, но при этом все равно будут доступнее импортных машин.

И лишь 2% россиян считают, что отечественные машины могут стоить больше двух миллионов рублей. По мнению опрошенных, это совершенно нормальная цена для хорошего авто.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,4 тысячи человек.