США ждут беспорядки и разногласия: как Запад отреагировал на арест Дональда Трампа

Экс-президенту США предъявили обвинения в 34 уголовных преступлениях Фото: REUTERS

Главной темой мировых СМИ сегодня стал временный арест Дональда Трампа для предъявления ему обвинения по 34 пунктам (максимальный срок наказания — 136 лет тюрьмы) по делу о выплатах $130 тысяч порнозвезде Сторми Даниелс во время предвыборной кампании 2016 год. Вот что написали ведущие издания.

New York Times

«Господин Трамп не признал себя виновным в этом деле, которое имеет далеко идущие политические последствия и открывает опасную главу в долгой общественной жизни магната и бывшего президента, перед которым теперь стоит неприятная перспектива уголовного процесса».

Washington Post

«Дональд Трамп провел большую часть вторника в новом для себя положении: Секретная служба колесила по Манхэттену; сдача отпечатков пальцев под стражей окружного прокурора; сидел неподвижно и тихо перед судьей. Он был в центре внимания, но при этом не являлся церемониймейстером, почти все время молчал, если не считать фразы «невиновен» в суде и публикации сообщений заглавными буквами в социальной сети.

Но как только бывший президент возвратился домой, заполненный его обожаемыми поклонниками, он снова стал рок-звездой и вернулся к своей обычной воинственной позе, набросившись на прокурора и судью, несмотря на предостережение последнего следить за своими словами».

The Guardian

«Судебное преследование Трампа — это триумф. Не трагедия. Триумф — одно из величайших событий в истории американского президентства. Общественность и эксперты могут разойтись во мнениях к концу судебного процесса над Трампом, но значение того, что удалось сделать окружному прокурору Элвину Брэггу, по существу, будет полностью запятнано исходом этого дела.

Один из главных вопросов американской политической и правовой мысли заключался в том, можно ли разрешить президентам совершать преступления. В нынешнем виде позиция Министерства юстиции, что они могут — в течение полувека ведомство считало, что президент не может подвергаться уголовному преследованию, находясь на своем посту. И хотя нет даже теоретического запрета на судебное преследование президента после того, как он покидает свой пост, никто никогда не пытался этого сделать, поэтому вопрос о том, применимы ли уголовные законы к президентам вообще, на практике остается предметом спекуляций».

Politico

«Вторник, хоть и наполненный недовольством, в некотором смысле, был похож на перезапуск кампании, но окружение Трампа чувствовало, что они в лучшем положении. <…> Опрос общественного мнения, проведенный после того, как появились новости о вероятном обвинительном заключении на Манхэттене, показал, что почти все республиканские избиратели на первичных выборах считают, что дело политически мотивировано, и это мнение разделяет большинство избирателей по всему спектру, даже те, кто поддерживает обвинительное заключение».

CNN

Прежде чем во вторник состоялось судьбоносное первое судебное преследование экс-президента США, нужно было опасаться двух серьезных вещей. Во-первых, хотя в деле окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга могут содержаться веские доказательства предполагаемых правонарушений со стороны Дональда Трампа, его правовая теория может оказаться слишком расплывчатой, сложной и слишком похожей на возврат к выборам 7-летней давности, чтобы быть легко продаваемой населению.

Во-вторых, Трамп ответит с такой яростью и подстрекательством, чем спровоцирует разногласия в стране, отчужденной его ошибочным президентством, и спровоцирует новые беспорядки, которые могут еще больше повредить жизненно важным политическим и судебным институтам».

The Wall Street Journal

«Теперь, когда общественность может прочитать заявление окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга против бывшего президента Трампа, а также его многословное «изложение фактов», можно сказать, что источники, сливавшие различные предположения в последние недели, были хорошо информированы. Сюрпризов немного, разве что есть некоторое удивление, что дело мистера Брэгга выглядит даже слабее, чем мы ожидали».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист

- Все это дело шито белыми нитками, поскольку приурочено к предвыборной кампании, это с одной стороны. С другой, это юридическое крючкотворство по-американски. Там два уровня права, есть законодательство федеральное, а есть законодательство штата. Трампа в данном случае пытаются осудить по законам Нью-Йорка. Но важно то, что федеральный прокурор и Федеральное бюро расследований уже рассматривало этот случай и отказались его продолжать, поскольку оно не имело перспектив.

Судя по тому, что многие заявляют - юристы, политологи, политики-республиканцы и даже демократы, - не поддержали этот процесс, с самим его духом. Сама по себе фальсификация документов, связанная с неправомерным использованием средств, в Нью-Йорке является не преступлением, а нарушением. За ним следует административное наказание. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что если никаких неопровержимых доказательств нет, то они вручают Трампу и его избирательной кампании козырь на руки. Илон Маск высказал аналогичное мнение, сказав, что таким образом они ведут Трампа к победе на выборах 2024 года.