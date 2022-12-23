«Пятёрочка» запустила рекламную кампанию с использованием технологии Deepfake

В digital-ролике для бренда Liebendorf было использовано лицо популярной актрисы Ольги Медынич.

Сюжет ролика посвящен поиску вдохновения на Новый Год. Героиня Ольги переносит зрителей в Швейцарию, где раскрывает традиции сырного региона. Благодаря сыру Liebendorf можно приготовить множество разнообразных блюд для новогоднего стола.

Особенность этой рекламной кампании в том, что ролик снимался не классическим способом, когда знаменитость вживую присутствует на площадке, а с применением модели deepfake. Эта технология способна максимально реалистично заменить образ человека на фото или видео при помощи машинного обучения (ML). Таким образом, на лицо актрисы-дублёра при помощи искусственного интеллекта было наложено лицо звезды. Обучением модели DeepFaceLab занимались специалисты из Института искусственного интеллекта AIRI, которые доработали модель, используя общедоступные изображения Ольги Медынич. После образ дублёра, участвовавшей в съемках, заменили на Ольгу и получили тот самый готовый обработанный дипфейк. Основой для функционирования и обучения модели deepfake стала облачная платформа компании Cloud для ML-разработки полного цикла – ML Space. Благодаря ее использованию, создание видео заняло в общей сложности не более одной недели, после чего ролик сразу поступил в производство.

Съёмки роликов без физического присутствия актёра на площадке удобно организовать в случаях, когда знаменитость не может участвовать в съемке в силу разных причин, в том числе если требуется оперативность – т.к. не нужно встраивать этот процесс в график знаменитости. В результате это влияет и на конечную стоимость: такие съемки обходятся в среднем на 20-60% дешевле.

«Привлечение знаменитостей в рекламные кампании это всегда трудоёмкий процесс. Но их присутствие делает ролики и иные интеграции более яркими, запоминающимися. Ключевыми факторами использования deepfake для нас стали возможность быстрого производства и экономия. Если стандартный срок для подготовки съёмок составляет порядка месяца, то с deepfake мы провели съёмку буквально за неделю, при этом еще и удалось на четверть сэкономить бюджет на производство», отметил Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

В создании роликов принимала участие команда специалистов компании Cloud, провайдера услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS, при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Для «Пятёрочки» развитие и продвижение собственных торговых марок стратегический приоритет. На сегодняшний день доля СТМ в общем товарообороте сети составляет порядка 24% и продолжает увеличиваться. Ассортимент СТМ торговой сети насчитывает более 2 800 позиций и около 80 торговых марок во всех ценовых сегментах. Бренд Liebendorf был впервые представлен на российском рынке в 2016 году.