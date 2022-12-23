Кроссовер Москвич 3 – впечатления от первого тест-драйва

До конца года автомобиль появится в 11 дилерских центрах и будет стоить от 1,97 млн рублей Фото: REUTERS

Москвич 3 предложат в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом. Главному редактору старейшего автомобильного издания «За рулем» Максиму Кадакову одному из первых удалось протестировать новый кроссовер.

- Это довольно приятный автомобиль, вполне на уровне машин такого же класса. Мы понимаем, что Москвич — это на 99% китайский JAC JS4. Джак не относится к лидерам китайского рынка, но это вполне крепкая по качеству марка. Поскольку в российском Москвиче нашего только крупноузловая сборка, блок ЭРА-ГЛОНАСС, VIN-номер и цена, понятно, что мы существенного влияния на качество автомобиля не оказываем. Он такой, какой есть. Плюсы есть, даже по сравнению с машинами, которые ушли, то есть: Рено Дастер, Каптюр и Аркана. Прежде всего, я бы сравнил с Арканой и Каптюром, которые чаще продавались с передним приводом.

Так, Аркана внешне большая машина, а внутри не такая просторная, как могло бы показаться. Багажник маленький. А в Москвиче 3 достаточно пространства сзади, большой багажник. Заявлено 520 литров, в реальности, наверно, меньше, но все равно он большой.

Москвич неплохо едет, хорошо реагирует на руль и поворачивает, тормозит даже в этих зимне-слякотных условиях. Мне показалось, что едет он даже лучше, чем Haval Jolion, Chery Tiggo4 PRO, лучше, чем Оmoda, — более плотная и собранная машинка. Механическая коробка передач вообще идеально работает, мне понравилось, как настроен вариатор.

Понравились приборка в фольксвагеновском стиле – круглые яркие циферблаты, хорошо русифицированная мультимедийка, вполне достойное качество отделки.

Есть люк на крыше – кому-то это важно.

Минусы тоже есть – руль регулируется только по углу наклона, «вылета» нет. Нет обогрева сидений, ветрового стекла, руля. Задние сиденья складываются не вровень с полом – получается ступенька и т.д.

Но главное – цена. Да, она вполне «в рынке», но люди ждали «народный» автомобиль с ценой до 1,5 млн. Однако крупноузловая сборка, увы, никакого выигрыша в цене дать не может.