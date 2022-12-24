«В праздники работаю!»: Стас Пьеха – об итогах года, здоровье бабушки и учебе сына

Стас Пьеха не только музыкант, но и владелец наркологической клиники, также он занимается профилактикой наркомании. Фото: Александр Заяц

Стас Пьеха по традиции в Новый год работает. А телезрители увидят артиста в «Новогоднем голубом огоньке» на канале «Россия». В начале январе у Стаса Пьехи не каникулы, а концерты. Накануне мы поговорили с артистом об итогах года и семье.

- Заканчивается непростой год. Что успели из задуманного, что переносите на следующий год?

- Я в этот год не загадывал ничего, потому что время такое, что загадывать бесполезно. Просто жил по принципу «делай действия и не жди результат». А результаты продвижения вперед между тем есть: и в музыкальной сфере, и в сфере наркологии (у артиста наркологическая клиника, также он ведет работу по профилактики наркомании – прим. Авт.). Удивительно, но успел больше, чем планировал. А что не успел, еще успею.

- В этом декабре вы получили «Золотой граммофон» за песню «Без тебя» после нескольких лет перерыва. Это значит, что бизнес теперь не на первом месте – музыкальная жизнь вырывается вперед?

- Музыка всегда была на первом месте. Просто вот так вышло, что эта песня пришлась по душе именно аудитории «Русского Радио» и мы получили статуэтку «Граммофона». Но это не значит, что что-то меняется в моей жизни. Это лишь говорит о том, что, может, мы еще один граммофон получим. Вот и все.

Стас с мамой, бабушкой и сестрой Эрикой. Фото: Личный архив

- У вас вышла дуэтная патриотичная песня с Николаем Носковым «Не вставай на колени». А какой вы вкладываете смысл в эту композицию?

- Не дуэтная, а квартетная - с Николаем Носковым, с IVAN и Игорем Романовым. Эта песня про общечеловеческие понятия, про принципы (мужские и женские), про какие-то правильные вещи. Скорее, такие песни называют социальными. В общем-то, я считаю, что любая хорошая песня на русском языке вызывает любовь к своей стране, к русскому языку, и пускай наша песня будет отчасти и патриотичной.

- А вот песня «Белый снег» романтичная и мелодичная – для тех, кто ждет своих любимых людей дома. Вам важно, чтобы кто-то ждал дома?

- Мне приятно, чтобы меня ждали дома, но это не обязательно... Мне, наверное, приятнее вместе куда-то направляться.

Стас Пьеха с сыном Петей. Мальчик хорошо учится в школе, любит рисовать. Фото: Личный архив

- Какие подарки ваш сын Петя попросит у Деда Мороза на праздник, и что из этих желаний будет осуществлять папа?

- Я не знаю, что просит Петя у Деда Мороза, потому что папа - это не Дед Мороз, я не ношу бороду. Я думаю, что мне передаст его мама Наташа все пожелания на Новый год, и я постараюсь их реализовать.

- Как дела у Пети – появились новые увлечения, кружки?

- Кружков, слава Богу, никаких не найдено на теле (Смеется). А Петя постоянно занят: ходит и в школу, и на кружки - везде успевает. В школе говорят, что Петя - один из лучших по успеваемости, что он быстрее других все делает. Капитально нового пока не появилось, посмотрим.

Стас Пьеха в первые минуты 2023 года — в «Новогоднем голубом огоньке». Фото: канал «Россия»

- Артисты обычно на новый год работают. Как и когда удастся отметить Новый год с семьей? Много было в минувшем году слухов об Эдите Станиславовне – как у нее дела, доедете в Питер в январе?

- Да, у нас уже много лет не получалось Новый год отметить вместе, мы обычно все встречались на день рождения Эдиты (31 июля – прим. Авт.). В этом году праздник проведу с близкими и любимыми, и на работе. Для меня это так традиционно работать в Новый год. Я не понимаю, почему надо обязательно отмечать Новый год, если праздника особо не чувствуешь. Поработаю и ладно. А Эдиту, конечно, я хочу увидеть. Сейчас она чувствует себя получше и пободрее - занималась здоровьем. Хотелось бы ее поддержать, настроить на позитив.

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