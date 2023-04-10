Лауреат Всероссийского проекта «Героям – быть!» Денис Денисов: «Дети узнают на улицах»

В номинации «Спасательный круг» Всероссийского проекта «Героям – быть!» победили Данис Гиззатов и Денис Денисов. Участковые инспектора в 2021 году патрулировали территорию в Клявлинском районе Самарской области и внезапно заметили дым около одного из домов. Вызвав пожарных и скорую помощь, они спасли мужчину из горящего дома. Дочь спасенного написала благодарственное письмо в полицию.

«Для меня эта победа очень неожиданная. Эмоции переполняют, - признался Денис Денисов во время награждения лауреатов проекта. - Мы с напарником увидели, что горит дом, в котором, как мы знали, живет пожилая пара. В тот день дома был только мужчина, который надышался дымом и не ориентировался в пространстве. Мы выбили окно, вынесли человека из дома, привели его в чувство. Я себя не считаю героем, главное – надо быть небезразличным человеком».

За профессионализм и смелость полицейских поблагодарила и дочь спасенного.

«Ангелами-хранителями для моего отца оказались участковые Данис Гиззатов и Денис Денисов. Что было бы, если бы не они… Желаю им всего наилучшего! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью родных и близких! Спасибо вам за стойкость, смелость, профессионализм, доброе сердце и светлую душу!» - написала она в письме начальнику ГУ МВД России по Самарской области.

Денис Денисов рассказал, как изменилась их жизнь после публичного признания о геройском поступке: «Ничего в целом не поменялось, но дети узнают на улицах и в школах, когда мы приезжаем на мероприятия». Участковый считает, что их поступок может стать стимулом для других людей совершать добрые дела.