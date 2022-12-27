Более десяти тысяч школьников узнали о возможностях искусственного интеллекта

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На курс зарегистрировались более десяти тысяч школьников из всех регионов России. Следующий набор учеников запланирован на начало 2023 года. Обучение проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

«Сириус» реализует проект по обучению школьников искусственному интеллекту, где ученики 7–11 классов могут познакомиться с ИИ-технологиями, выбрать направления развития, выстроить собственную траекторию обучения и создать свой проект.

В Сириус.Курсах отмечают, что основной целью курса-знакомства является погружение слушателей в тематику, а также представление актуальных разработок и достижений области. Для этого к участию в курсе приглашались эксперты технологических компаний.

«Мы создаем среду, в которой школьники могут учиться у представителей бизнеса, из первых уст узнавая, как ИИ-технологии помогают решать реальные задачи. Модули курса были разработаны совместно с индустриальными партнерами «Сириуса» – эксперты компаний на примере своих разработок рассказывали, как искусственный интеллект сокращает рутинную нагрузку на персонал, упрощает бизнес-процессы и решает проблемы пользователей, – делится Антон Гусев, генеральный директор АНО «Сириус.Курсы». – Кроме того, мы планируем постоянно пополнять курс и приглашать новых экспертов, которые будут рассказывать о применении ИИ в своих областях».

В рамках проекта ребята смогут пройти 18 онлайн-курсов по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам – математике и программированию. Все курсы объединены методической концепцией и формируют комплексные знания в области ИИ.

«Чтобы успешно применять технологии искусственного интеллекта для решения практических задач, зачастую достаточно навыков программирования и базового понимания того, как работают современные модели машинного обучения. Однако для создания концептуально новых продуктов необходимо глубоко понимать математику, которая стоит за моделями ИИ, а также обладать широким кругозором в области: знать, какие подходы используются, например, в обработке естественного языка или в обучении с подкреплением», – уточняет Александр Садовников, руководитель отдела аналитики АНО «Сириус.Курсы» и преподаватель дистанционных курсов по искусственному интеллекту.

Получив предметные знания, школьники смогут применить навыки на практике и реализовать собственные проекты в рамках дистанционных программ «Сириуса».