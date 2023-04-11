Александр Цыпкин: не забывайте про диспансеризацию

Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр благодаря национальному проекту «Здравоохранение» доступны бесплатно каждому. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Иногда смотришь фильм о пути пациента или читаешь книгу о судьбе главного героя, который столкнулся с серьезным заболеванием, и задумываешься о том, что меня это все не коснется. Но мало думать – надо делать. Именно так появилась идея записать литературное чтение Александра Цыпкина, который в своем рассказе «Список Феди» повествует историю друзей. Друзей, познавших ценность необычному подарку – сертификату на посещение поликлиники.

Но не стоит ждать Дня рождения или Нового года, чтобы подарить себе или близким комплекс обследований. Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр благодаря национальному проекту «Здравоохранение» доступны бесплатно каждому. Нужно только найти желание, взять паспорт, полис ОМС и отправиться в поликлинику по месту жительства. Можно захватить с собой тех самых друзей и вместе проверить состояние своего организма.

«Не забывайте про диспансеризацию! Чем раньше вы можете что-то у себя найти, тем больше шансов это вылечить. В том числе, это касается и рака. Потому что многие виды рака излечимы, если поймать их на ранней стадии. Это реально может спасти жизнь вам или вашим близким», - говорит известный российский писатель и сценарист Александр Цыпкин в видеоролике, где он читает рассказ «Список Феди». Он также отметил, что сам вовремя выявил заболевания, и это помогло ему сохранить здоровье.

Именно диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить их развитие, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Получить направление на диспансеризацию легко — достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» или по телефону.

Среди дополнительных методов обследований в рамках диспансеризации есть семь скрининговых исследований, направленных на выявление онкологических заболеваний, таких как:

• рак молочной железы;

• рак предстательной железы;

• рак шейки матки;

• рак легких;

• рак желудка;

• колоректальный рак;

• рак визуальной локализации (кожные покровы, слизистые, лимфоузлы, ротовая полость, щитовидная железа).

Их нужно проходить с разной периодичностью в разном возрасте.

Помните, что чаще всего онкологические заболевания долгое время никак себя не проявляют. Убедитесь, что вы здоровы.