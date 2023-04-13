Евгений Плющенко поразил откровенным признанием о дочери

Евгений Плющенко и Яна Рудковская готовятся стать родителями дочки. Фото: Архив Плющенко

Евгений Плющенко сделал небольшой перерыв между новогодними ледовыми шоу и уже представил в Москве и по всей России новое ледовое шоу с балетом «Союз Чемпионов. Русские Сезоны». За балет по традиции отвечает легендарный танцовщик Сергей Филин. Ну и конечно же, Яна Рудковская и Евгений Плющенко сдержали обещание и показали поклонникам 15-минутный тизер своего новогоднего шоу «Русалочка», премьера которого состоится в декабре.

Фото: Архив Плющенко

В роли «Русалочки» Александра Трусова. Ну, а в грозу морей Посейдона перевоплотился сам Евгений Плющенко. Главная «фишка» нового шоу -водопад на льду. Такого спецэффекта еще не было в ледовых шоу. Ну и помимо фигуристов и артистов балета, на лед выйдут акробаты. Трюки впечатляют, все на уровне «Цирка до солей».

Фото: Архив Плющенко

Вместе с отцом на льду парит и Александр Плющенко, «Гном Гномыч», выполняя сложнейшие фигурные элементы. За кулисами за братом наблюдает маленький братик Арсений.

-Ой, чего я ещё хочу?-задумался, отвечая на вопросы репортеров Евгений Плющенко.-Скоро за дочкой пойдем. Дочку хочу,-сделал откровенное признание спортсмен.

-Дочку и новый автодом,-добавила супруга Евгения продюсер Яна Рудковская, которая в тот вечер сменила на льду два наряда, расшитых мерцающими микро-стразами.

Сергей Филин и Яна Рудковская. Фото: Архив Плющенко

Напомним: от первого брака у Плющенко есть сын Егор. У Яны тоже двое взрослых сыновей от олигарха Виктора Батурина. И у пары родились уже две совместных сына -Александр и Арсений. Самого младшего Арсюшу Яне и Евгению родила суррогатная мать. Как объясняла поклонникам Яна Рудковская, здоровье не позволило выносить самой малыша. Вот и дочку паре тоже будет рожать суррогатная мама. Впрочем, Яна Рудковская ещё до появления Арсения решила, что не будет скрывать от фанатов, как появился на свет их с Евгением младший сын.

Фото: Архив Плющенко

-Благодаря своим сыновья я испытала весь спектр эмоций. Старшего сына Андрея я усыновила, когда ему был месяц,-рассказывает Яна.-Колю и Сашу родила сама. А Арсюшу выносила суррогатная мама. И благодаря Арсюше я узнала, что чувствуют мужчины, когда становятся родителями, -поделилась с репортерами Яна Рудковская.