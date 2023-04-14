Вопросов нет: «Норникель» раскрыл данные по мотивационной программе для сотрудников

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Участником мотивационной программы, получившей название «Цифровой инвестор», по желанию может стать любой работник, кто проработал в «Норникеле» больше года. Чем больше стаж, тем больше токенов.

Когда программа была анонсирована главой «Интерроса» Владимиром Потаниным, эксперты-конспирологи усомнились в благих намерениях — а не хитроумная ли это финансовая комбинация? По одной из версий, главный акционер «Норникеля» таким образом хотел пополнить свой портфель акций. Эту версию подкрепляли «аргументом»: не может бизнес быть с человеческим лицом!

14 апреля «конспирологический пузырь» лопнул, и все встало на свои места: «Норникель» предоставил подробную информацию о «Цифровом инвесторе».

Первое, что развеяло всякие мифы — объем акций, которые предполагается задействовать в мотивационной программе — всего 0,27%. А вот в натуральном выражении это не так уж мало: по сегодняшним котировкам – больше 6 млрд. рублей.

Как это будет работать? С 1 мая до 31 декабря 2022 года компания «Цифровые активы» приобретет по договору с подконтрольным «Норильскому никелю» ООО «Проектные сервисы» не более 407344 обыкновенных акций. Компания «Цифровые активы» будет заниматься эмиссией токенов и гарантировать сохранность цифровых активов сотрудников.

Купля-продажа токенов будет происходить на «Атомайз» (первая в России блокчейн-платформа, получившая лицензию Центробанка). Никаких посредников, но есть условие: получив цифровой актив, сотрудник может его продать только через год владения — такой лок-ап введен, чтобы пользователи успели оценить преимущества и выбрать для себя стратегию. Сегодня одна акция «Норникеля» стоит почти 16 тысяч рублей. Чтобы обеспечить их доступность, в мотивационной программе предусмотрели возможность дробления токенов. В отличие от акции, можно продать/купить хоть сотую часть ЦФА.