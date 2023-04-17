Михаил Шахназаров: Уехавшие прежнюю аудиторию не найдут, а новые СМИ надо фильтровать

Фото: Дмитрий ДУБИНСКИЙ

С известным российским журналистом, гендиректором медиа-компании «Aбзац» Михаилом Шахназаровым мы говорили о новых вызовах для современных СМИ, о водоразделе, возникшем после феврале 2022-го, об уехавших и о том, есть ли свет в конце тоннеля.

ВЕРНУТСЯ ИЛИ НЕТ?

- Уехавшие из России имеют право вернуться на родину, невзирая на сказанное и сделанное за ее рубежами?

- Многие из таких людей постоянно присутствуют в информационном поле. И будоражат его. Уехать можно по разному. Кто-то уехал тихо. Кто-то с помпой. С осуждением покинутой ими страны. Но все они зарабатывали здесь деньги.

- И неплохо себя чувствовали?

- Многие были переоценены государством. Многие зарабатывали, не выплачивая в казну налоги, получая деньги в конвертах. На этом почти весь шоу-бизнес был построен. И вот они вдруг заняли антироссийскую позицию. Не поддержали СВО. Начали задавать странные вопросы.

- Странные?

- А почему весь мир против нас? А когда такое было? Их не волновало, что обстрелы Донбаса на протяжении 8 лет позволяли нам пойти на такие крайние меры. Потому они, эти люди, не могут быть нашими.

- Но они не стали такими в один момент, 24 февраля 2022-го?

- Нет, Макаревич, Гребенщиков, Галкин, Васильев, - они такими не стали год назад. Я благодарен родителям, что они воспитывали меня на хорошей музыке, дед меня воспитывал на классике. Отличить хорошую музыку от плохой и хорошие стихи от плохих я могу. То, что делал Гребенщиков — музыкальные наперстки. Тексты Макаревича — частью весьма посредственны.

- В 1970-е и в 80-е так не казалось...

- Да, кто-то находил в них потаенный смысл. Но когда говорили, что Андрей Вадимович страдал от КГБ, я, помня те времена, знаю, что все было не так. «Машина» гастролировала от Госконцерта. А они это «забыли». И про фестиваль в Тбилиси «Весенние ритмы» в 1980-м, где Макаревич спокойно выступал. А сейчас они — жертвы режима. И относят себя к творческой интеллигенции, заявляя, что «это Россия от вас уехала, мудачье». Вот такой огромный пласт российской культуру отчалил.

ПОДДЕРЖКА АУДИТОРИИ

- Уехавшие звезды приобретают или теряют поддержку аудитории?

- Общаюсь с друзьями из Прибалтики, Европы, Штатов. Даже несогласные с моей позицией - они осуждают некрасивое поведение уехавших из России, то, что несут со сцены артисты вроде Галкина или Хаматовой.

- И какова степень доверия к эскападам эмигрантов?

- Ничтожна. Очевидна же низость и неправда.

- Выпады слишком оскорбительны по отношению к покинутой стране?

- Многие из этих людей плохо знают историю и, видимо, мало читали. Их суждения достаточно поверхностны. Вот актер Анатолий Белый говорит: «Я был одурманен пропагандой, и мне казалось, что Америка, действительно, против нас...». Если бы господин Белый ознакомился хотя бы с историей ХХ века о всех американских вторжениях и развязанных ими конфликтах — он бы такого не говорил. Ну или бы врал.

- Для них важнее деньги?

- Они признавали: нам дают возможность здесь зарабатывать — мы зарабатываем. Взять Дмитрия Глуховского. Человека, которого искусственно продвигали. Книги которого тиражировались. «Блокбастеры» серии «Метро» продавались великолепно.

- Люди их покупали — значит, интересно?

- Люди внушаемы. Тот же Глуховский был проектом. Он не может нормально написать пост в соцсетях - без ошибок. У него стилистики нет и слог рваный, и орфографические ошибки.

- Тех, кто ему верит - сотни тысяч.

- Их довольно много, это правда.

- Число доверяющих мнению таких авторов не будет снижаться?

- Будет. Ко мне часто подходят на улицах, в торговых центрах. Взрослые люди говорят: «Михаил, спасибо, моя дочь - ей 21 год - стала смотреть ваши выпуски «Абзац», «Шах и Мат», «Здравствуйте, товарищи» — и поменяла точку зрения». Ну, или сын по-другому начал смотреть на мир.

- Думаете, это те же люди, что слушали «Эхо », смотрели «Дождь», читали «Новую» — и имели ясную картину мира?

- Да, и эти ресурсы, и Медузу, и похожие на них. Они смотрели на другую сторону. У меня был опыт общения со студентами МГУ и МГИМО. Меня предупреждали: готовься, тебя воспримут в штыки. Я, приехавший тогда из Латвии, начал им говорить о том, что в России свобода слова, которая подразумевает возможность высказывать любые мнения — и они начали посмеиваться.

- Чем парировали?

- Я, на примерах портала Delfi, им доказал, что если бы такие суждения, постановки, фильмы, как в России имели бы место в прибалтийских республиках, люди, имевшие к ним отношение, оказались бы вне профессии. А, может, и другие меры были бы приняты.

- Вас услышали?

- Да. И я удивился, И ещё больше удивились те, кто меня пригласил. Они сказали, что они не ожидали такой реакции.

- Студенты восприняли аргументы?

- А как им было их не воспринять, если я документально все доказывал? Это было еще в 2015-2016 годах. А сейчас в Латвии приходят к тик-токерам: вы что, выкладываете ролики о том, как плохо живется в стране? Хотите побеседовать в другом месте — или остановите свою активность?

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ

- Вы знаете, как бороться с фейк-ньюс?

- Дело даже не в борьбе с фейками. Ну вот фейк с «русским террором» в Буче. Есть документы, подтверждающие, что Киев лжет. И кадры есть, накануне их постановки. То же и с «мариупольской мадонной». Кроме того, что она сама рассказала уже после постановки «удара по роддому». Но Запад их не видит и не слышит.

- Нынешние технологии дают возможность выдать любую картинку.

- Это да. Но эти же технологии могут исказить любой факт или вычеркнуть его. Надо сосредоточиваться не столько на борьбе с фейк-ньюс, сколько на работе против деструктивных сил, которые их создают. Я видел как «мягкая сила» превращалась в жесткую в Прибалтике. И как три республики Балтии, бывшие витриной СССР превратились в захолустные гособразования.

- Так какие должны быть действия?

- Надо показывать, что низкого творят они. Но больше надо работать на свою аудиторию - а западная нас волновать должна меньше.

- Почему?

- Потому, что идут времена изоляционизма. Мы жили в такие времена в СССР. И доказывать миру Запада наши истины, как и тогда, будет сложно. С учетом сложившегося в некоторых странах градуса русофобии — невозможно. И, хотя в некоторых люди начинают прозревать, мы уже не подтолкнем их к тому чтобы учить, а тем более любить нашу историю.

- То есть, не стоит на это тратить силы?

- Надо тратить силы на наших учителей. Бисмарк говорил: учителя, а не генералы выигрывают сражения. Надо ориентироваться на воспитание подрастающих поколений. Возьмем Китай.

- Другая культура.

- Да, и другая ментальность.

- Китай воздвиг Огненную стену в Сети.

- Воздвиг. Во времена нашей юности, когда Запад был другим, мы тяготели к ним, слушали их музыку, доставали их вещи. При том Запад был пуританским. А сейчас моя дальняя родственница уезжает из Америки, когда ее ребенку, 7- летнему пацану, предлагают в школу придти в платье или в юбке — может, он почувствует себя девочкой? И они приняли с мужем решение уехать. Китайцы отгородились, в том числе, и от этого.

- Мы не слишком демонизируем Запад?

- Даже американцы говорят, что они не были готовы к такому. Что настолько быстро и агрессивно все произойдет. В НХЛ шведы и финны бросали перчатки в раздевалках в стену, когда их заставляли надевать свитера с ЛГБТ символикой, а наши подняли там волну, которую заметили - а так бы и выходили в этих свитерах.

НОВЫЕ СМИ

- Нам нужны новые СМИ, которые, как в Китае, станут частью большой стены против вала такой информации? Вы - часть такой стены?

- Пытаюсь быть ее частью. Таких частей защиты должно быть много. Времена традиционных СМИ уходят в прошлое. Ну, вот телеграм-каналы уже можно считать традиционным СМИ? Очевидно, что их аудитория уже больше, чем у традиционных, в том числе телевизионных, средств массовой информации. Первый и Второй каналы смотрят люди 50 плюс. А все, кто моложе, тяготеют к интернет-платформам. Это касается и нас, и США, и Британии. Если стена будет — а к этому идет — то речь, конечно, лишь о сетевых СМИ. Молодые, которых интересуют новости, сидят в телеграм-каналах.

- А уровень доверия?

- Имя, авторитет — нарабатываются. Есть телеграм-каналы, которым я доверяю. Но они же не зарегистрированы как СМИ. А когда начинаются войны - дезинформации в Сети становится больше.

- И как проверять?

- Многое зависит от подачи. Начинаешь читать — и видишь, что информация подается грамотно, своевременно и подтверждается другими источниками. Ты ставишь себе галочку - и начинаешь его читать. Хотя шлака - 99%.

- Аудитория вашего ресурса моложе постоянной аудитории ТВ?

- Да, моложе, я смотрел выкладки. Медиаметрикс. После начала СВО интерес, посещаемость скачкообразны, как кардиограмма. Каналы с военной тематикой — они показали сумасшедший рост. При том люди пытаются обезопасить свою психику — и начинают отписываться. Это видно. У себя вижу рост.

- Ваш прогноз по вниманию к СМИ и по доверию к информации , в частности, по СВО до конца года?

- У нас консолидации происходит в моменты потрясений. Сейчас идут полномасштабные боевые действия на западе страны. И потому консолидация общества сильна.

- СМИ тут — цемент, или помощники в замешивании раствора?

- Если у человека психика лабильна, то нечего ему вообще в новостях сидеть. Да, времена нелегкие. Человек начинает себя накручивать и подогревать. Кто то к алкоголю обращается.

- Доверие к СМИ будет зависеть от реальных результатов в зоне СВО?

- Естественно. Будет положительная динамика — будет доверие расти. Нет — будет падать. Настроения «панические» в части общества существовали всегда.

- Число СМИ, работающих на молодую аудиторию в патриотическому ключе будет расти?

- Число растет. Другой вопрос — во благо ли это? Не будет ли перебора? Непрофессионалов появилось много.

- А найдут ли прежнюю или новую аудиторию те, кто захочет вернуться?

- Если взять в целом всех, кто уехал — уверен, что нет.